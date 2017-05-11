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Московский листок

В Москве задержали активистов, пытавшихся принести в Генпрокуратуру обращения о чеченских геях

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 3

В Москве задержали активистов, пытавшихся принести в Генпрокуратуру обращения о чеченских геях

Сотрудники полиции задержали пятерых активистов, которые принесли к приемной Генпрокуратуры обращения с требованием расследовать притеснения геев в Чечне, передает телеканал "Дождь" со ссылкой на одного из задержанных - сотрудника «Открытой России» Никиту Сафронова.

По его словам, полицейские сочли поход в прокуратуру публичной акцией. Сейчас активисты находятся в автозаке рядом с ОВД «Тверской». При этом Сафронов отметил, что задержанные не планировали проводить никаких акций.

Кроме Сафронова, также были задержаны Марина Дедалес, Александра Алексеева, Валентина Дехтяренко и итальянец Юрий Гуаиан.

«Полицейские подошли к нам, попросили показать, что в коробке, сказали, что у нас несогласованная акция. Сейчас мы едем в Тверской ОВД», — рассказала Дехтяренко.

По словам задержанных, автозаки, полиция и ОМОН были на месте уже до их появления.

Напомним, в начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Газета тогда сообщила, что в ситуацию прямо вовлечены люди из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ва написал 11.05.2017 13:36
ну что, поговорить больше не о чем?
ну, и вправду, как только тетка Меркель зажужжала об их притеснениях ( хотя уж лучше бы своей страной занималась), так тут же побежали "отрабатывать" гранты.
А слабо им было заявить в Прокуратуру РФ о притеснениях русских детей в Германии? Или на это денег не выделяли?
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Да здравствует Сексуальная революция!!!
Лис написал 11.05.2017 13:30
Долой сексизм и гомофобию!!!
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(без названия)
Сергей Петров написал 11.05.2017 13:06
Странная эта чечня, баранов там еб@ть значит это нормально, а мужиков нельзя. Я тоже против гомосятины, тогда запретите е#лю баранов для приличия!
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