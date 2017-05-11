В Москве задержали активистов, пытавшихся принести в Генпрокуратуру обращения о чеченских геях

Сотрудники полиции задержали пятерых активистов, которые принесли к приемной Генпрокуратуры обращения с требованием расследовать притеснения геев в Чечне, передает телеканал "Дождь" со ссылкой на одного из задержанных - сотрудника «Открытой России» Никиту Сафронова.

По его словам, полицейские сочли поход в прокуратуру публичной акцией. Сейчас активисты находятся в автозаке рядом с ОВД «Тверской». При этом Сафронов отметил, что задержанные не планировали проводить никаких акций.

Кроме Сафронова, также были задержаны Марина Дедалес, Александра Алексеева, Валентина Дехтяренко и итальянец Юрий Гуаиан.

«Полицейские подошли к нам, попросили показать, что в коробке, сказали, что у нас несогласованная акция. Сейчас мы едем в Тверской ОВД», — рассказала Дехтяренко.

По словам задержанных, автозаки, полиция и ОМОН были на месте уже до их появления.

Напомним, в начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Газета тогда сообщила, что в ситуацию прямо вовлечены люди из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.