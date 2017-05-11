Доход главы ЦИК Эллы Памфиловы вырос в 4 раза за год

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова задекларировала в 2016 году более 30,5 млн рублей доходов, что в 4 раза больше по сравнению с предыдущим годом, когда она занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ.

Как передает ТАСС, согласно декларации за 2016 год, в собственности у председателя ЦИК находится земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м, жилой дом (230,1 кв. м), квартира (1/4 доли, 86,2 кв. м), гараж (35,2 кв. м) и автомобиль Volkswagen Beetle.

В 2015 году доход Памфиловой составил 7 млн 615 тысяч рублей. Тогда у нее не было гаража, а дом и участок были меньшей площади.