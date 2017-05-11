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Московский листок

Национальный Лидер решил важнейшую для кризисной РФ проблему анонимности в Сети

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 1

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Национальный Лидер решил важнейшую для кризисной РФ проблему анонимности в Сети

Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. Это следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», опубликованной на сайте главы государства.

В течение полугода правительству предстоит заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. В данном случае речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет». Согласно указу, подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность». Также планируется создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Отмечается, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.

- Я вот лично, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - тоже против анонимности в Сети, поэтому все свои, даже малые заметки подписываю либо именем, либо инициалами, однако в масштабах тех процессов ,которые не в Сети, не в виртуале, а в реале охватили "руководимую" Путиным страну, все эти указы-законы выглядят как очередная пощёчина обществу, поскольку "оптимизация" рабочих мест и целых социально значимых учреждений прогрессирует, и дна у этой воронки не видно, а он вот покемонов ловит в Сети, всевозможных "анонимусов", понимая, что выясняя правду о тех капиталах, что нажил правящий класс за годы регресса и деградации, хакеры "угрожают национальной безопасности", если понимать её как конфиденциальность всей капиталистической информации о "заработках" и приватизации социалистической собственности, нехай ловит своих покемонов, пока сами покемоны его не поймают...

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Мэр города написал 11.05.2017 15:13
Не надо, дядя Вова, оставьте анонимов в сети, пусть там пишут что хотят. Только представьте, что будет с заборами и стенами домов, если интернет запретят? И кто выделит средства, чтобы смывать и закрашивать потом плоды народного творчества?
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