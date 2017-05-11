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Московский листок

Повседневные расходы россиян достигли пятилетнего минимума

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 0

Повседневные расходы россиян достигли пятилетнего минимума

Повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5% относительно марта и на 4,9% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщает исследовательский центр Romir.

Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет. "Общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии. Экономия стала возможной за счет сокращения частоты походов в магазин. Потребительская корзина также претерпела изменения. Доля продуктовых категорий выросла до 57%, что говорит об экономии на непродовольственных товарах", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в апреле традиционно наблюдает некоторое снижение потребительской активности – праздничные месяцы прошли, в апреле обычно проходит Великий Пост. "Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило -5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года", - пишут эксперты.

Доля продуктов в общей корзине потребителей выросла до 57% после 52% в марте и 50% в феврале. Таким образом, можно говорить об экономии на непродовольственных товарах. Средний чек при этом упал всего на 4 рубля или 0,8%, из чего следует, что население все реже ходит в магазины.

Расходы снизились повсеместно – во всех регионах и типах городов. Так, наиболее экономными в апреле себя показали жители Северо-Западного (-11,9%) и Южного (-16,6%) округов. А вот меньше всего сокращали расходы потребители из центральной части страны (-4,7%).

Экономия коснулась представителей всех доходных групп, при этом, сокращение расходов оказалось обратно пропорционально размеру доходов. То есть в первую очередь сокращают покупки наименее обеспеченные слои населения: в этой категории спад потребления достиг 11,7% год к году. Россияне со средними доходами по сравнению с апрелем прошлого года сократили расходы на -4,5%, а потребители с высокими доходами – на -2,5%.

 



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