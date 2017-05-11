Ишим и вся Тюменская область тонут в паводке, начата эвакуация

Эвакуация жителей началась в еще одном микрорайоне города Ишим в Тюменской области из-за паводка, где под угрозой затопления находятся восемь улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В г. Ишим в микрорайоне Серебрянка началась эвакуация жителей, рано утром из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества "Энергетик". В зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц. Межведомственной комиссией идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении: задействованы электросирены, специалисты пешком обходят жилые дома", - говорится в сообщении.

Для эвакуации граждан подготовлен общественный и спецтранспорт. "Для проживания людей работают семь пунктов временного размещения (ПВР). Туда можно прибыть самостоятельно либо через сборно-эвакуационный пункт. Заявку на эвакуацию имущества, а также животных можно подать по телефону ЕДДС города Ишима 5-16-37, 5-16-85 или 112", - уточнили в пресс-службе.

По данным единой диспетчерской службы по городу Ишиму, уровень воды в реке Ишим за сутки не увеличился и составляет 979 см.

"Ситуация в микрорайоне Серебрянка была прогнозируемой. Было организовано круглосуточное окарауливание, дачные участки были освобождены от людей, оповещение также было проведено заранее, так что мы работали на опережение. На данный момент в городе Ишим подтоплено 55 домов, в районе Серебрянки, когда вода выйдет из дачного поселка, будут подтоплены еще порядка 30", - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Он добавил, что сейчас в оперативном режиме организовывается возможность вывоза имущества. "Для этого мы представляем транспорт, из 10 домов имущество вывезено. Мы четко представляем и прогнозируем ситуацию, где еще может произойти подобное. Количества необходимой техники достаточно для того, чтобы оперативно в любой точке города организовать необходимые работы", - подчеркнул глава региона.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что по состоянию на 19:00 местного времени (17:00 мск) в Ишиме остаются подтоплены 3474 дачных дома, 41 жилой дом. В Ишимском районе подтоплены 674 дачных дома, 63 жилых дома. Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 420 человек, из них в ПВР выехал 101 человек.

От редакции: Помпезное, многомиллионное, а точне - многомиллиардное по затратам празднование "Победы" в период таких бедствий, с которыми и в 21-м веке не научились бороться соответствующие службы, это, конечно же, приговор Системе. Как и во Владивостоке в момент проведения там распродажного для Забайкалья и Роснефти форума с визитом Путина - шла эвакуация и затопление, так и сейчас, явно портящее паирную картинку стихийное бедствие говорит плохо не о матушке-природе, а о бесхозяйственном человечестве, на данном участке земли проживающем. А ведь были именно "в этой стране", то есть на этих землях такие чудо-богатыри - мелиораторы назывались, и добивались они того, что любые излишки воды, при царе уничтожавшие целые урожаи (и с этого, весеннего "дара небес" в сочетании с последующими летними засухами начинался частенько голод), чтобы то, что земля не в состоянии вобрать в одном месте - устремлялось в другое.

Мелиорация, в частности, была государственной программой, по сути одной из строек коммунизма, поскольку на научной основе поднимала сельское хозяйство на иной уровень, и СССР экспортировал целыми баржами зерно (в 1950-х - подробно описано в романе "Журбины") в страны Африки (!), вот так умели обходиться с землёй и водой. Паводок как сезонное явление был укрощён, а излишки весенней воды превращались советскими мелиораторами в излишки урожая, который помогал прорастанию идей научного коммунизма и социализма даже в жарких африканских странах и странах поближе - соцлагеря... Патриоты "России, которую потеряли" (Игорь Чубайс, например) частенько вспоминают 1913-й "благодатный год", который, якобы, накормил нашим зерном полЕвропы... Однако капиталистические поставки не стоит приравнивать к социалистическим - на экспорт шли лучшие сорта зерна, на ту самую "французскую булку", а крестьянская, аграрная Раша жрала то, что теперь и скот есть отказывается. Зато, пока в Москве устанавливают в Кремле памятные кресты сатрапам-Романовым, паводок бушует в Сибири - вполне вернулись в "которую потеряли"... Пора Шойгу перекреститься ещё разок, но уже под другой кремлёвской башней - Троицкой, где было покушение на Брежнева, ибо присидевшийся, приклеившийся к Кремлю Путин лёг камнем на пути "паводка" иного, социально-прогрессивного, потому и затапливает эфир "золотоносное" пустословие на уровне подмачивающего царскую репутацию такого вот позора...

Д.Ч.

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