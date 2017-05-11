Хвалёные путинские армады были неспособны отследить ракетный удар США по Сирии

На момент ракетного удара США по аэродрому Шайрат в Сирии 7 апреля в Средиземном море не было российских военных кораблей, способных организовать слежение за осуществившими атаку американскими эсминцами. Также там отсутствовали суда с ракетным вооружением. Уже после удара Россия нарастила группировку ВМФ у сирийских берегов.

О неспособности российских кораблей отследить ракетный удар США "Ведомостям" рассказал человек, близкий к Министерству обороны РФ. По его словам, на тот момент в Средиземном море было лишь два средних десантных корабля, занимавшихся доставкой военных грузов в Сирию, и два тральщика Черноморского флота.

При этом сразу после удара американских эсминцев, 7 апреля, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что новейший фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море для возвращения в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. "Адмирал Григорович" возвращается в состав соединения в Средиземном море после участия в совместных учениях с кораблями ВМС Турции", - пояснил тогда собеседник агентства. Источник отметил, что "фрегат вышел еще 5 апреля в соответствии с планом и пересекает черноморские проливы".

Тогда же автор сайта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через турецкие проливы, Йорук Ышык отметил в своем Twitter, что "Адмирал Григорович" пересекает Босфор и возвращается в Средиземное море. Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что фрегат войдет в Средиземное море в 14:00 7 апреля и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе.

В Совете федерации 10 апреля подтвердили, что "Адмирал Григорович" вернулся в Средиземное море, сообщало РИА "Новости". Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что возвращение носит плановый характер и не связано с ударом США по аэродрому в Сирии.

13 апреля начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан I ранга Вячеслав Трухачев сообщил "Интерфаксу", что "Адмирал Григорович" пополнил запасы в Тартусе, после чего вышел в море и продолжил выполнение задач в составе группировки кораблей ВМФ РФ.

До сих пор информации о проходе фрегата в обратном направлении не было, отмечают "Ведомости". Военно-дипломатический источник РИА "Новости" сообщал, что корабль останется в Средиземном море до лета 2017 года.

Напомним, в ноябре 2016 года "Адмирал Григорович" из акватории Средиземного моря осуществил пуски крылатых ракет "Калибр" по позициям боевиков группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* в сирийских провинциях Идлиб и Хомс.

Кроме того, 5 мая Трухачев заявил, что фрегат "Адмирал Эссен", совершавший межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, прошел Гибралтар и начал службу в составе соединения ВМФ России в Средиземном море. По данным "Ведомостей", корабль должен был перейти на место службы в Черное море еще в прошлом году, но получил повреждения при швартовке и находился в ремонте.

Капитан Трухачев тогда же добавил, что в настоящее время в составе российской группировки ВМФ в Средиземном море выполняют задачи два однотипных корабля - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", передавал ТАСС.

27 апреля Минобороны сообщило, что большой противолодочный корабль "Североморск" Северного флота, обогнув Африку, тоже вошел в Гибралтар.

5 мая российское военное ведомство сообщило, что в пролив вошла дизельная подлодка "Краснодар", которая прибудет к месту базирования на Черном море в июне. Это судно было построено для Черноморского флота и тоже должно было быть сдано в прошлом году, однако задержалось на Балтике после навигационной аварии и ремонта.

Два фрегата проекта 11356 и подлодка "Краснодар" располагают возможностью суммарного залпа 36 крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям, отмечает издание. Для сравнения, американские эсминцы 7 апреля запустили из Средиземного моря 59 ракет Tomahawk по сирийскому правительственному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, из которых достигли цели 58.

После ракетного удара США в Хомсе журналисты гадали, почему российские ЗРК в Сирии не помешали удару по аэродрому. Отмечалось, что сирийские военные имеют на вооружении зенитно-ракетный комплекс С-200. Россия использует в Сирии более современные ЗРК - С-300 и С-400.

Эксперты предположили, что при обстреле авиабазы американцы составили маршрут полета своих ракет так, что они не попадали в зону действия российских средств ПВО. В Пентагоне при этом заявили, что предупредили Россию о готовящемся ударе за два часа. В Кремле подтвердили, что предупреждение было. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оставил "без комментариев" вопрос журналистов, специально ли Россия не стала перехватывать американские ракеты.

Напомним, в конце апреля РФ вывела почти половину своей авиагруппировки, которая располагалась на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего с начала военной операции ВКС РФ совершили более 23 тысяч боевых вылетов и около 77 тысяч ударов по позициям террористов. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает РИА "Новости".

Выступая на VI Московской международной конференции по безопасности, генерал-полковник пояснил, что военное руководство России посчитало возможным сократить количество российских самолетов в Сирии, поскольку число террористических формирований в стране за последнее время значительно уменьшилось.

Рудской также отметил, что сравнительный анализ результатов действий российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея намного меньше самолетов, ВКС РФ выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов.

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