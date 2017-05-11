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Московский листок

Триколор на венке покаянном смотрелся в Литве органичнее, чем на Красной площади

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 0

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Триколор на венке покаянном смотрелся в Литве органичнее, чем на Красной площади

Помимо беспрецедентного возложения венков к памятнику литовским «лесным братьям», стрелявшим в спину бойцам Красной армии в годы Великой Отечественной войны посол Удальцов возложил цветы к памятнику жертвам событий 13 января 1991 года во время штурма вильнюсской телебашни.

- Отношение к тем событиям весьма противоречивое и трактовка этих событий в России и в Литве различная, - пишет Виктор Алкснис в своём блоге по горячим следам, - тем более, что сейчас в Вильнюсе проходит судебный процесс по обвинению 21 гражданина России и 2 граждан Белоруссии в преступлениях против человечества.

В частности, обвинение предъявлено бывшему министру обороны СССР маршалу Д.Язову, бывшему председателю КГБ СССР В.Крючкову, бывшему начальнику вюльнюского гарнизона В.Усопчику и другим бывшим советским военнослужащим. Обвиняемым грозит пожизненный срок. Часть из них уже умерла, а живых Россия и Белоруссия отказываются выдавать.

Двоих российских граждан, а именно полковника запаса Юрия Меля и Геннадия Иванова литовским властям удалось задержать. Юрий Мель по версии следствия, будучи лейтенантом, находился в танке, который штурмовал телебашню и здание телевизионного комитета. В марте 2014 года он был задержан на границе Литвы и Калининградской области. При этом до этого он неоднократно ездил в Литву по служебным делам. Геннадий Иванов в те годы был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Вильнюсе. Проживал постоянно в Литве.

Сейчас в Вильнюсе их судят. Но в отличии от Виктора Бута и Константина Ярошенко, приговоренных в США к длительным тюремным срокам за контрабанду оружия и наркотиков и которых активно поддерживают российские СМИ и российские дипломаты в США, Мель и Иванов такой поддержки не имеют.

Может г-ну Удальцову имело смысл вначале посетить Ю.Меля и Г.Иванова в следственном изоляторе и, хотя бы морально их поддержать? А уж потом ехать возлагать венок на кладбище.

Вроде ведь говорят, что русские русских не сдают? Или я ошибаюсь?

От редакции: Немного ошибаетесь, Виктор Имантович. Тут, вероятно, стоит сменить попахивающую национализмом формулировку - не русские русских сдают, а московские сдают советских. Сдают с того самого 1991-го и даже на год раньше, когда РСФСР отделилась от СССР, что поныне празднуется как "День России" 12 июня... В российском внутреннем политикуме достаточно маразма, который вполне оправдывает такое поведение посла Удальцова. Ибо, перефразируя товарища Сталина, "иных Удальцовых у нас для вас нет". Иной Удальцов, родственник этого позорника, Сергей Станиславович, - сидит за убеждения советского патриота и коммуниста, но по версии Путинской Фемиды и лично господина Замашнюка - сидит "за организацию массовых беспорядков" (формулировка звучит достаточно маразматично, ибо беспорядки быть организованными не могут по определению, хаос не спланируешь.

Но что мы придираемся к какому-то послу? Что, может ему надо было там с монархической георгиевской ленточкой разгуливать, дразня местных патриотов? Нет, дипломатия - тонкая наука, вот и дослужились... Но я вновь повторяю тезис: чем отличалось празднование 9 мая под триколорами (в период ВОВ - знамёнами власовцев, врагов СССР, карателей) на Красной площади после отрытия внутри Кремля очередной монархической "святыни" лично Путиным? Это вот, не за границей РФ, а в самом её центре позорище, "освящённое" первым лицом государства - чем лучше? Да это позор троекратный, трёхцветный - и своеобразная команда продолжать политику покаяния "за грехи Советов", ведь и "убиенный" Каляевым губернатор московский подавлял именно Советы в самом их первом издании, власть народную, шедшую против царизма первым своим эшелоном, разбитым и рассеянным, но затем вернувшимся из эмиграции уже для полного реванша. Вы пока поразмыслите на эту тему и почитайте материальчики ниже, а я запишу более подробно свои мысли на сей счёт к началу следующих суток.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР   

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