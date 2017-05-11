"Демократическая" власть прикрыла на квартал партию с лэйбловым для контрреволюции 1991-го года названием

Верховный суд РФ приостановил на один квартал деятельность партии "Демократический выбор" в связи с обнаруженными в ее деятельности нарушениями, передает "Интерфакс".

"Суд удовлетворил административный иск Министерства юстиции РФ и приостановил деятельность партии "Демократический выбор" на три месяца", - рассказали в суде 11 мая.

Минюст просил в иске ВС РФ приостановить деятельность партии из-за нарушений, в частности из-за непредоставления в срок отчетности, несмотря на то, что ранее руководителей партии предупреждали о необходимости соблюдать законодательство.

Политическая партия "Демократический выбор" была создана на учредительном съезде 26 мая 2012 года, Минюст официально зарегистрировал ее 20 сентября того же года. На сегодняшний день ее сопредседателями являются экономист и политический деятель Сергей Жаворонков, советник Григория Явлинского Сергей Григоров и политический деятель, основатель общественного движения "Мы" Игорь Драндин. Партия отстаивает принципы демократического развития России.

От редакции: Никаких тёплых чувств не питая к партии с таким знаковым, ключевым для понимания контрреволюции 1991-го года названием - не питаем. Это триколоры "Демвыбора" реяли на ельцинских баррикадах и возле "повешенного" памятника Дзержинскому, это их флаг стал затем государственным - надо полагать, люди Явлинского это всё понимали, "возрождая" партию. Понятно, что в отличие от общественной ситуации начала девяностых, в эту партейку сейчас никого, кроме замороженных демократов, то есть единиц, не вошло. Это всё упаковки лидеров - для торга с властвующими лидерами за место у "демократического" пирога. Однако и нам, их идеологическим антиподам - нечему радоваться в данном случае. Да, мрази они все и антисоветчики - заслуженные. Но ударяя даже по такой, чисто лэйбловой демократии - "демократия" властвующая (а она преемственна Ельцину, и не забывает себя именовать таковой уже в рамках концепции "демократической державы", чего только при Суркове не сморозят спирайтеры - год 2004-й, кажется) бьёт "не по коммунистам, а по России", то есть, перефразирую путаника-афориста Зиновьева, не по "демократии" как идеологии капиталистической реставрации и экономической деградации ("демократического развития", мать их!), а по демократии без кавычек - как типа политического диалога в обществе. И Явлинский-то всё думает, что это общество как-то вдруг ему улыбнётся и в ностальгии по Ельцину - вытащит, точно Мюнхгаузен сам себя за парик, в президенты... Но гайки-то закручивают везде - Дёмушкин посажен, Батов - хоть на 7 суток, но тоже посажен для острастки масс. Все фланги придавлены, и радоваться, что бьют соседа - уже глупо, потому что удары "демократизаторов" по нему задевают и тебя.

Д.Ч.

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