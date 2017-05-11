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Московский листок

Обиженные действиями полицаев неонацисты требуют в Киеве отставки "расово неполноценного" Авакова

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 1

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Обиженные действиями полицаев неонацисты требуют в Киеве отставки "расово неполноценного" Авакова

Активисты ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) и ряда других националистических партий проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова. Собравшиеся скандируют лозунги с жесткой критикой главы МВД Авакова, который ранее назвал оправданными действия полицейских, к которые 9 мая проникли в офис ОУН в Киеве и провели задержания.

Как передает корреспондент "Интерфакса", возле проходной министерства в центре Киева находятся несколько десятков человек с красно-черными флагами с надписью "ОУН" и государственными флагами Украины. Также к ним присоединились несколько активистов партии "Свобода" и "Правый сектор", которые держат свои партийные флаги.

В районе проведения акции порядок обеспечивают достаточно большое количество правоохранителей, кордоны бойцов Национальной гвардии перекрывают прилегающие улицы, они пропускают людей, которые хотят пройти к месту проведения акции, но проверяют сумки на наличие запрещенных предметов.

Как сообщалось, 9 мая днем правоохранители задержали в Киеве на ул. Мазепы несколько десятков активистов Добровольческого руха ОУН.

По словам представителей "Добровольческого батальона ОУН", утром 9 мая в их офисе находилось 30 человек, после проникновения туда правоохранителей задержали и увезли в автозаках 27 человек. На активистов составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили их из райуправления полиции всех, за исключением Василия Парфенкова. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Аваков заявил, что правоохранители приняли решение войти в помещение, где находились представители Добровольческого руха ОУН, после получения информации о возможном наличии оружия, которое могли применить против участников акций 9 мая в Киеве.

Позже министр выложил в фейсбуке фотографию мужчины в камуфляже с гранатометом на плече, стоящего в окне здания, под которым проходят массовые акции. По его словам, это фотография офиса ОУН 9 мая, и только после изъятия оружия полиция выяснила, что оно не было заряжено. По словам Авакова, именно это и стало причиной, по которой правоохранители приняли решение о немедленной локализации офиса ОУН и силовом вхождении в здание, где он размещается.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вот он, собственно, и момент истины для хунты - настал. Призраки "окончательного", уже не евро-, а наци-майдана мелькали и летом прошлым, но... Тогда многие писали - мол, олигархи обманули нациков, попользовались их услугами и теперь отстреливают, начиная с Сашко Билого... Нет, дорогие эксперты и диванные гренадеры - конфликта между хозяином и слугой быть не может. Может быть конфликт между слугами, и если хозяин почувствует опасность, легко отдаст одного слугу на съедение прочим, чтобы удержать власть. "Ночь длинных ножей" только брезжит в будущем экономически стремительно деградирующей экс-республики СССР, но ею дело не кончится. Штурмовики ещё себя покажут! А вот 9 мая действительно заставило хунту выбирать "символ веры" - и Порошенко, хоть и с оговорками, но не пошёл против большинства, примкнувшего к "Бессмертному полку" по простой причине фактического, кровного родства с "комуняцким прошлым". Но были и те, кто зиговал "в толпу" и ещё грозил ей гранатомётом. Теперь власти - причём, из корпоративной солидарности не только МВД, нацполиции, СБУ, но и всех силовых структур, это тупое самосохранение, - будут показывать, что им, конечно, нужны националисты, но без гранатомётов в центре Киева. Умеренные, контролируемые - собственно, такие, какими они сами, в силовых структурах усевшиеся, и были призваны в 2014-м на историческую вахту для "евроинтеграции".

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
нацимакаки обнаглели вконец,свинорылые чмо
Дмитрий.. Запорожье написал 11.05.2017 20:57
евромайданутые хохломакаки схлестнутся с нацимакаками безмозглыми и тупыми,как овощи.
Пусть они все перегрызут себе горло,тупые хохло и нацимакаки.
Страна хохломартышек на пороге веселых времен.
Ну ну,гиббоны,давайте,повеселимся.
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