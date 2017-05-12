Бог смилостивился над ловцом покемонов

Суд в Екатеринбурге признал "ловца покемонов" Соколовского виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих, а также в незаконном обороте специальных технических средств. В Московском патриархате считают наказание для Соколовского мягким, но надеются, что для блогера судебный процесс послужит хорошим уроком.

Зампредседателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион прокомментировал приговор:

— Мы надеемся, что этот человек всё-таки воспримет такой мягкий приговор как, может быть, знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия — Бог, — цитирует представителя РПЦ РИА "Новости".

- Действительно, в иные времена могли и на костер... - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А сейчас гуманно - сначала в СИЗО, потом 3,5 года, но условно. За покемона. А может, зря они либеральничают? Вот посадили бы в яму лет на десять или на кол - вот был бы хороший урок, убедительный. Забыли, забыли наставления преподобного Иосифа Волоцкого, который писал:

"...когда же увидим, что неверные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку... Таким образом, совершенно ясно и понятно воистину всем людям, что и святителям, и священникам, и инокам, и простым людям — всем христианам подобает осуждать и проклинать еретиков и отступников, а царям, князьям и мирским судьям подобает посылать их в заточение и предавать лютым казням".

- Вот чего требует один из столпов нашей веры, Иосиф Волоцкий, - продолжил Анатолий Баранов. - Не просто предавать казням, а казням лютым! Вот эти вот еретики и богохульники - от них все зло и зараза! А 3,5 года, да еще и условно - это ж какое-то издевательство над учением отцов церкви. Это ж разве заточение? Пройдет 3 года, и он же опять может начать ловить покемонов, чем возбуждать вражду и оскорблять чувства. А если б усекновение головы, то и не смог бы больше...