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Московский листок

ФАС предлагает повысить россиянам цены на газ "Газпрома" на 4%

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 0

ФАС предлагает повысить россиянам цены на газ "Газпрома" на 4%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить с 1 июля 2017 года цены на газ "Газпрома" на 4%. Как передает Интерфакс, соответствующий проект приказа опубликован в четверг вечером на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, ведомство предлагает на такую же величину повысить тариф на транспорт газа независимых производителей по магистральным газопроводам "Газпрома".

В ФАС отметили, что величина индексации соответствует уровню роста цен, заложенному в Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Предыдущий раз цены индексировались с 1 июля 2015 г.

Летом 2016 года тарифное решение принять не удалось из-за того, что регулятор (полномочия по определению тарифов перешли от Федеральной службы по тарифам к ФАС) решил поменять методику тарифообразования.

 



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