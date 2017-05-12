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Московский листок

Максим Калашников: Реновация в Москве - бомба под кремль

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

собянин калашников реновация
Максим Калашников: Реновация в Москве - бомба под кремль

Если бы я был главой заговора Госдепа по свержению Путина, то счел бы мэра Москвы Собянина «полезным идиотом». А как иначе окрестить того, кто своими действиями может зажечь пожар массовых протестов в самой столице? Своей «реновацией» Собянин поймал Кремль в ловушку.

Ведь начинается такое, что может стать запалом массового возмущения. Чтобы восстал броненосец «Потемкин», понадобилось мясо с мушиными личинками. В Москве спусковой крючок намного серьезнее, чем суповое мясо на броненосце. Или даже чем история с передачей Исаакия РПЦ в Петрограде.

РЕПРЕССИЯМИ – ПО АКТИВИСТАМ? 282-я СТАТЬЯ КАК ТАРАН

Для начала в сети прочел вот что. Как известно, московские власти предварительно согласовали проведение митинга против сноса пятиэтажек: акция намечена на 14 мая в 14:00 на проспекте Сахарова. Но тут же раздался крик о помощи одного из организаторов митинга, Екатерины Винокуровой.

«https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/posts/10155467917209873

"…У меня плохие новости. Со мной связались люди, это пиарщики. Говорят, им поступил заказ от представителей мэрии на меня и других организаторов митинга 14 числа. Им сказано проверить все соцсети, все посты за все годы. Все фото, видео. Задача — найти компромат, чтобы был повод написать заявление хоть по 282, хоть по чему.

Писать поручат некоему депутату (муниципальному, МГД или ГД).
Также будут искать повод обвинить нас в том, что мы украли деньги на митинг (но тут Русакова выложит финансовый отчет с чеками). Причина - «Сергей Семенович переживает». И вместо того, чтобы поговорить с нами, решил нас раскатать и закатать в бетон.

Что делать, не знаю. Приходить и поддержать нас. Для людей, с которыми мы имеем дело, нет разницы, просят ли люди обеспечить их права, идут ли свергать власть или выдвигают какие-то иные требования. Или подпевала, или враг.

Спасибо, что поставили в курс."

Такая вот история, которая вполне может оказаться правдой. Учитывая то, как топором 282-й статьи сейчас уничтожают активистов организации референдума – Мухина, Барабаша, Соколова, Парфенова. Почему бы тем же топором не покрошить и тех, кто смеет выступить против Великого Реноватора?

ЕЩЕ РАЗ О «ПОЛЕЗНОМ ИДИОТЕ»

По мнению Максима Калашникова, впавшая в маразм, не имеющая никакого контроля и противовеса Система теперь сама крушит стабильность в стране. Она сама учиняет революцию. Этот момент, предсказанный много лет назад, настал, и теперь пресловутая реновация есть перерастание экономического кризиса в РФ в кризис социально-политический.

Итак, чтобы спасти московскую строительную банду от разорения (из-за падения спроса и снижения цен), Собянин затевает реновацию. Кого он выручает, используя по 96 млрд. казенных денег в год?

"Старт дает Москва". Реновация как заговор против Путина. Или заговор Путина

«Сносом московских пятиэтажек готов заняться частный консорциум «Реновация». В нем объединятся пять компаний. Как заявил Republic глава S. Holding Алексей Шепель, кроме его компании в консорциум вошли «Главмосстрой» Олега Дерипаски, агентство недвижимости Kalinka Realty, проектный институт «Моспроект» и компания «Мосэксперт». Спектр услуг «Реновации» будет широким — от разработки градостроительной документации и проектирования новых кварталов до строительства.

Ожидается, что строительством и поставкой материалов займется «Главмосстрой». S.Holding будет разрабатывать градостроительную документацию, «Моспроект» — создавать проекты, а «Мосэксперт» — проводить экспертизу этих документов. Kalinka Realty займется продажей квартир в новых домах. Такой подход, по мнению партнеров, позволит им выигрывать тендеры за счет более низких цен...»

https://www.bfm.ru/news/354155

Собянин и раньше своим «железной рукой загоним народ к счастью» вызвал ненависть значительной части москвичей. Теперь же он затеял перемещение сотен тысяч человек в городе. Причем как они при этом останутся в пределах того же района, коль цены на недвижимость упали, лужковская формула «Их трех квартир одну – переселенцам, а стоимость окупаем за счет продажи двух других» больше не работает. Собянин пробует успокоить страсти, заявляя о том, что переселять будут в 4-6-этажные дома, а не в высоченные башни. Но тогда, получается, летит к черту вся экономика проекта и деньги просто вкачиваются в частный стройбизнес. При этом свободных земель для переселения нет, и само переселение идет особым законом, в почти принудительном варианте, с отменой действия Гражданского и Жилищного кодексов.

Простите, но все это сильно смахивает:

- на процесс огораживаний XVI века в Англии, когда помещики сгоняли крестьян с земли, огораживая их под пастбища для овец (под прибыльный бизнес), причем в данном случае дорогую столичную землю очищают от простых смертных;

- на процесс выкупа непродаваемых квартир у частных застройщиков за казенный счет.

Тех, кто мешает этому – под топор репрессий?

В итоге Кремль попадает в ловушку. Итак, если разрешить Собянину воротить свою реновацию, то может взбунтоваться уже Москва. Ибо процесс принудительного переселения тысяч домов чреват тьмой конфликтов. Если Путин снимет Собянина, как когда-то Лужкова, то из-за кризиса начнет разоряться строительная камарилья Москвы. А это – огромное недовольство Путиным уже в «элите». Если просто заставить Собянина остановить проект, то выборы мэра Москвы в сентябре 2018 г. один черт превратятся в еще один политический кризис. Ибо как минимум треть москвичей Собянин достал по самое «не могу». Неминуемо превращение этих выборов в массовые акции протеста против произвола чиновников, в некий аналог «революции достоинства». Тогда ВВП надо бы снять Собянина до выборов и назначить и.о. мэра какую-то незаляпанную грязью фигуру.

Как власть будет спасаться из этой западни – ее печаль. Нам же стоит поддержать протест 14 мая. Реновацию Москвы – вынести на городской референдум, и точка! Собянин не имеет права решать за горожан, а пресловутые «голосования по домам» - это фарс. Кто проконтролирует законность этих «опросовыборов реновации»?

Чтобы остановить беспредел, чтобы добиться референдума, чтобы не допустить расправ, нужно поддержать протестующих. Иначе случится иное: крупные мастера гешефта, как и предсказывал М.К. еще в книге «Москва – империя тьмы» (1995) превратятся в репрессоров, устраняющих тех, кто мешает их наживе. То, что я пророчил 21 год назад, грозит стать реальностью. Когда-то туповатый поэт Бродский утверждал, будто ворюги милее палачей. Но мы-то знаем, насколько он оказался туп.

Считаю, что поврозь протестовать уже нельзя. Действия осатаневшей от безответственности Системы грозят взрывом страны. Остановить трагедию – долг патриотический.



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