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Московский листок

Порошенко празднует развод с империей, однако "безвиз" права работать в ЕС не даёт

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

украина кризис гастарбайтеры евросоюз безвиз
Порошенко празднует развод с империей, однако "безвиз" права работать в ЕС не даёт

Петр Порошенко заявил, что получение безвизового режима с Евросоюзом - это окончательный отход от России и возвращение в Европу. "Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", - сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1". Предположительно, безвизовый режим для граждан Украины начнет действовать 11 июня.

По его словам, отныне будут действовать три свободы - свобода движения товаров, капиталов и людей. "Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - добавил Порошенко (цитата по "Интерфаксу").

Он отметил, что были препятствия внутри страны и даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвизовый режим. Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.

Порошенко подчеркнул важность решения для деокупации Крыма и Донбасса: "Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта".

Ранее еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос объявил об одобрении безвизового режима для украинских граждан. Технически это выглядело так: совет ЕС на уровне министров сельского хозяйства на заседании 11 мая рассмотрел и одобрил регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление N539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и страны, чьи граждане освобождаются от такого требования, - Украина.

Теперь этот документ должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. Предполагается, что это может произойти 15 мая. Затем решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС. Спустя 20 дней безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 июня.

После вступления в силу безвизового режима граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, смогут свободно посещать страны ЕС при краткосрочном пребывании в течение 90 дней. Это правило будет действовать в отношении всех стран - членов ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также за исключением четырех стран, не входящих в ЕС, но входящих в Шенгенскую зону, отмечает сайт Аврамопулоса. Речь идет об Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Швейцарии.

При этом Евросоюз оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или с безопасностью, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

От редакции: При данном вожделенном "безвизе" остаётся условие заезда только на три месяца в течение полугода, и виза не имеет никакого отношения к разрешению на работу. А ведь главное в нынешней деградирующей экономики экс-советской республики, главное, чего ждали активисты Евромайдана - это возможность зарабатывать в ЕС. Укробайтеры, бывшие колхозники, строители, инженеры, учителя, до сих пор работавшие в течение как раз трёх летних месяцев в РФ - ограничены, увы, волею другой, российской буржуазии в доступе на рынок труда богоспасаемой Эрэфии. Так что остаётся один путь - путь в Германию или Францию польского сантехника Петра или чешского слесаря Зданэка. Однако и тут, в ЕС, давно всё меж гастарбайтерами поделено, все сферы услуг, которые задёшево они могут оказывать "цивилизованным европейцам".

По сути, вожделенный "безвиз" обернётся стычками, массовыми драками гастарбайтеров, которые и в Москве случаются регулярно - а вовсе не лафой "трудового туризма", какой воображали себе жизнь после майдана пауперы бывшей первейшей среди индустриальных республик СССР. Развод с империей? Ну, тут может радоваться только олигархия, потому что она, национальная, получит только больше возможностей эксплуатировать то население ,которое вскоре вернётся и из ЕС, поняв, что им нет места на тамошнем рынке труда. Кстати, а "Рошен", который в Липецке - тоже "оформил развод с империей"? Это уже вопрос к чинушам сырьевой империи - и набережная Рошен по-прежнему есть на картах?

Д.Ч.



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