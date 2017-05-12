Российские ВКС не сбили американский самолет-разведчик, а должны были

В Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата истребителем Су-30 американского самолета-разведчика P-8 Poseidon в небе над Черным морем. 9 мая российские средства контроля воздушного пространства засекли воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ. Для ее перехвата в небо был поднят Су-30, который идентифицировал объект как американский самолет-разведчик.

«Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет- разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», — сообщили в Минобороны.

- А чего не сбили, как турки? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Причем турки сбили самолет, который им никак не угрожал, возвращался "пустой" с задания. А тут явно самолет-разведчик летел разведывать что-то над нашей территорией. Причем турки сбили самолет дружественной на тот момент державы, то есть непонятно, с какого перепугу. А у нас отношения с США на самой низшей точки после Карибского кризиса, санкции все равно ввели и не отменяют. Надо было сбивать, а потом как Эрдоган, сказать что-то вроде "чего вы из-за пустяков расстраиваетесь"... Полюбить нас за это, конечно, не полюбили бы, но по крайней мере немного зауважали. И сделали бы массу полезных для нас вещей - например, отказались бы проводить чемпионат мира, который нам поперек горла. Арестовали бы счета наших государственных воров на западе, а может быть и самих воров тоже. Закрыли бы в России "Макдональдс" и перестали разливать кока-колу. У нас бы опять подешевел рубль, зато рублей бы сразу хватило и на пенсии, и на зарплаты. А чтобы на эти рубли было, что купить, люди наконец-то начали бы работать. МВД и ФСБ ловили бы не тех, у кого случайно завалялась лишняя копейка, а тех, кто мешает производству и ворует у государства. Но ничего этого не будет, потому что турецкие генералы хотели сместить Эрдогана, а нашим генералам и при нынешнем режиме совсем неплохо... Плох тот генерал, который не мечтает стать начальником службы безопасности на пенсии.