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Московский листок

В Венесуэле проамериканский майдан разворачивается по сценарию Евромайдана: сцена "небесной сотни"

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

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В Венесуэле проамериканский майдан разворачивается по сценарию Евромайдана: сцена "небесной сотни"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозицию, организующую антиправительственные манифестации, в убийствах мирного населения при помощи снайперов, сообщает телеканал Globovision.

Мадуро прокомментировал гибель нескольких человек во время столкновений между представителями оппозиции и полицией за последние дни. "Вчера (10 мая) в Мериде скончался молодой рабочий (Андерсон Дуарте)", - заявил президент. "Его застрелил один из снайперов, которых БДЕ (оппозиционная коалиция "Блок демократического единства") разместила в нескольких районах страны для убийства граждан", - утверждает глава государства.

Кроме того, президент Боливарианской Республики упомянул о смерти недавно расстрелянного журналиста Мигеля Кастильо. Он дал понять, что Кастильо тоже мог погибнуть от пули снайпера. Мадуро выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что случившееся будет расследовано.

Ранее сообщалось, что 27-летний Мигель Кастильо был убит во время протестов в среду в Каракасе. 32-летний Андерсон Дуарте скончался в тот же день в городе Мерида, он также участвовал в манифестации. Министр внутренних дел страны Нестор Реверол заявил, что Дуарте был застрелен снайпером, связанным с БДЕ. Он также отметил, что Кастильо убили из огнестрельного оружия. В свою очередь оппозиция Венесуэлы в ответ обвинила правительственные силы в использовании снайперов для убийств демонстрантов.

Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере 39 человек погибли в ходе беспорядков с начала апреля - среди них протестующие, люди, выступающие в поддержку правительства, случайные прохожие и силовики. Сотни людей были ранены, десятки арестованы.

Масштабные уличные акции протеста против исполнительной власти проходят в Венесуэле с начала апреля. Протестующие требуют отставки президента и проведения демократических реформ в стране. Неправительственная организация (НПО) "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) к 9 мая насчитала более 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека, число пострадавших приближается к тысяче, отмечает ТАСС. Проходят и манифестации сторонников правительства.

Причиной протестов стали решения Верховного суда, который в конце марта наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать в обход Национальной ассамблеи, а также объявил, что берет на себя функции парламента. Позже высший судебный орган под давлением Совета безопасности страны пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Однако ситуация снова обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

От редакции: Увы, всё в Боливарианской республике идёт чётко по сценарию, отработанному этими же консультантами на последнем майдане в Киеве 2014-го года (кстати, там расследование данного вопиющего масового убийства стоит на месте не случайно - там "гостайна"). "Небесная сотня" даёт простор для шага вооружения оппозиции и для наступления уже вполне конкретных классовых сил на правительство и пролетариат при поддержке зарубежных потенциальных бенефициаров от разграбления прежде национализированного. Каракас даже после всех социалистических усилий Чавеса - остаётся городом буржуазным, либеральная буржуазия в особняках центра, потеснившаяся ненадолго, желает нынче взять реванш при поддержке дяди Сэма. Она не остановится там, где и украинские "антирегиональные" олигархи не остановились, манипулируя студентами и буржуазными националистами - у неё-то отняли гораздо больше ради блага трудящихся Венесуэлы. Мадуро в труднейшей ситуации, однако очень важно сейчас, чтобы та самая "военная молодёжь", которая и была главной опорой команданте Чавеса в нулевых - не останавливалась в подавлении либеральных боевиков. Провоцируют снайперами - выводите войска, всё и все - на защиту социалистического отечества! США не посмеют вмешаться - ибо Венесуэла оказывала поддержку дешёвой нефтью и беднякам США, тут Трамп не позволит себе выходок, как в Сирии или Афганистане, кишкк уже истончится.

Д.Ч.



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