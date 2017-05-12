"Ростелеком" признал, что потратил миллиарды рублей на поисковик "Спутник" впустую

"Ростелеком" намерен закрыть, либо переориентировать на другие задачи запущенный весной 2014 года национальный поисковик "Спутник", признав этот проект неудачным, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников "Ростелекома".

По словам одного из собеседников издания, как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. В апреле число переходов со «Спутника» на другие сайты рунета составило 100 823. У самых популярных поисковиков – «Яндекса» и Google миллиарды переходов. Доля «Яндекса» в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, фиксирует LiveInternet.

Один из источников рассказал, что как вариант можно переориентировать "Спутник" на задачи, связанные с расчетом больших данных. Сейчас окончательного понимания будущего "Спутника" еще нет, утверждает он, компания примет решение до 1 июня.

Полностью закрыть сервис оператор скорее всего не решится, считает другой собеседник: «Спутник» изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно. По его словам, судьбу поисковика будет решать новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Он разбирается сейчас со всеми активами, по каждому спорному проекту может быть любое решение, говорит близкий к «Ростелекому» человек.

Планы развития «Спутника» сейчас пересматриваются, подтвердил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков: «Необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности».

Крупные поисковики зарабатывают на продаже рекламы в результатах поиска, «Спутник» такую рекламу не продает. У «Спутника» есть контракты, связанные с госуслугами и расчетом больших данных (в том числе с самим «Ростелекомом»), говорит сотрудник оператора, но подробности обсуждать отказывается.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Спутника» в 2015 г. составила 136,6 млн руб., убыток – 150,5 млн руб.

Поисково-сервисный портал «Спутник» задумывался Ростелекомом в качестве сервиса для обычных интернет-пользователей. Общая сумма затрат на разработку, внедрение и техподдержку превысила 2 миллиарда рублей.