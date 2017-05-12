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Московский листок

Охранка сырьевой империи оказывает мощную поддержку ДНР и ЛНР всё новыми уголовными делами

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

охранка днр лнр
Охранка сырьевой империи оказывает мощную поддержку ДНР и ЛНР всё новыми уголовными делами

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) из-за действий, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства. В СКР отметили, что будут установлены не только те лица, которые исполняли «преступные приказы», но и те, кто их отдавал.

По данным следствия, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя «преступные приказы вышестоящего командования», с 1 по 5 мая 2017 года обстреляли из тяжелых видов оружия гражданские объекты в населенных пунктах Донецкой области. В результате обстрела погиб один мирный житель, четверо человек, среди которых беременная женщина, получили ранения.

В конце марта СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.356 УК РФ из-за обстрела украинскими военными населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов погибла женщина, семь человек получили ранения. Несколькими днями ранее Следственный комитет возбудил дело по аналогичной статье в отношении украинских военнослужащих. В ведомстве установили, что с августа по декабрь 2015 года украинские военные осуществили «прицельные артиллерийские обстрелы» по гражданским объектам Донецкой области. В ходе обстрела «частично и полностью» были разрушены более 20 жилых домов в Донецке и ранен мирный житель.

Также следствием установлено, что обстрелы осуществлялись в период с 11 по 23 марта 2015 года. В результате обстрелов погиб мирный житель, девять человек получили ранения, «частично или полностью» были разрушены более 50 объектов, включая жилые дома. Следствие полагает, что преступления были совершены из-за «политической и идеологической ненависти и вражды», связанной с отказом населения Донбасса признать действующую власть на Украине.

- А почему бездействуют в ДНР, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и в ЛНР аналогичные структуры и институты Евросоюза, Индии и КНДР (государства называю на случайный выбор)? ведь там совершаются преступления против человечности! а какое отношение РФ имеет к ДНР и Донбассу, - может, РФ признала суверенитет ДНР и ЛНР, хотя бы? так какого чёрта туда лезет государственный орган РФ со своими уголовными делами, у охранки сырьевой империи там столько же прав, сколько у прокуратуры Австралии; вот когда господин Сурков ощутил всю полноту ответственности за начатую им в пользу одного только Путина игру... а народ-то продолжает гибнуть, и Эрэфия ничего сделать не может, ведь она официально, устами Путина подтвердила суверенность Украины сразу после Евромайдана и даже оставила прежний, ещё Януковичу обещанный, транш нацбуржуазии тамошней, на вооружение для убийства граждан РФ в Донбассе, видимо...

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