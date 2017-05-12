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Московский листок

В Украине могут запретить трансляции ЧМ по футболу из России

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 2

В Украине могут запретить трансляции ЧМ по футболу из России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается транслировать матчи чемпионат мира по футболу - 2018, который пройдет в России, заявил глава компании Зураб Аласания.

"В вопросе трансляции чемпионата мира - 2018, который пройдет в России, я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", - рассказал он в интервью украинскому изданию "Телекритика".

Напомним, ранее украинский "Первый канал" по распоряжению Аласании отказался транслировать чемпионат мира среди молодежных сборных из-за рекламы "Газпрома".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Зураб Аслания стравливает славян между собою.
Арам написал 12.05.2017 11:57
А если бы Петренко в Грузии разжигал между обхазов и грузин, какая бы была реакция, интересно?
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье.. написал 12.05.2017 11:52
Вот сам Ч.М у кацапомойки заберут-это скорее всего.
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