В Украине могут запретить трансляции ЧМ по футболу из России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается транслировать матчи чемпионат мира по футболу - 2018, который пройдет в России, заявил глава компании Зураб Аласания.

"В вопросе трансляции чемпионата мира - 2018, который пройдет в России, я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет", - рассказал он в интервью украинскому изданию "Телекритика".

Напомним, ранее украинский "Первый канал" по распоряжению Аласании отказался транслировать чемпионат мира среди молодежных сборных из-за рекламы "Газпрома".