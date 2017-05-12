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Московский листок

Жители Магадана хотели довести приёмного сына до инвалидности голоданием и получать пособие побольше?

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

беспредел регионы охранка ювеналы магадан дедома
Жители Магадана хотели довести приёмного сына до инвалидности голоданием и получать пособие побольше?

В Магадане ребенка в приемной семье заморили голодом до такой степени, что он поступил на лечение в Москву в состоянии крайнего истощения, Следственный комитет занялся проверкой этой ситуации, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"Следственным отделом по городу Магадану СУ СК России по Магаданской области начата процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче малолетнего ребенка в приемную семью", - говорится в сообщении ведомства.

Поводом для проверки послужили материалы, размещенные в сети Интернет, в которых рассказано о том, что в Московский эндокринологический научный центр приняли маленького магаданца с признаками крайнего истощения. В Магадане ребенок проживал в приемной семье.

10 мая сайт Soznatelno.ru написал, что в стационар поступил 11-летний Валера К., который весил всего 11 кг при росте 104 см. Его привезла на лечение приемная мать Лариса Короткова. Мальчик сильно отставал в развитии. Психологи, пообщавшись с ним, узнали, что последние восемь лет его жизни, которые мальчик провел в приемной семье, его ограничивали в еде, кормили слабительным, запугивали до той степени, что он не мог нормально есть. Истощение ребенка родители выдавали за непонятную болезнь, говорится в материале.

Сейчас Валера, по словам врачей, весит уже 16 кг и научился нормально усваивать пищу. Москвичка Светлана Сулейманова, многодетная мать в том числе и приемных детей, подружилась с мальчиком и решила взять его под опеку и принять в свою большую семью (у нее трое своих детей и восемь приемных).

Однако, как указано в материале, Управление соцзащиты Юго-Западного округа Москвы отменило распоряжение районного отдела соцзащиты о временной опеке, выписало выговор сотрудницам, которые такое решение изначально приняли, и передало дело Валеры обратно Магаданской опеке. Сулеймановой же якобы начали угрожать проверками и изъятием детей.

В ходе доследственной проверки следователи будут выяснять обстоятельства передачи ребенка в приемную семью и роль органов опеки и попечительства в сложившейся ситуации. Правительством Магаданской области во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в Магаданской области также проводится служебное расследование.

От редакции: Ну, и что на поверку-то лучше - советский детдом как институт контролируемый и стабильно выводящий поколения в жизнь или "семейное гнёздышко", закрытое для посторонних глаз? Из детдома родом, например, занимавший некоторое время пост министра культуры Николай Губенко... Но ведь нынешний регрессный режим с его "традиционными ценностями" развернул на ТВ просто откровенную пропаганду усыновления - мол, святой институт семьи всё исправит и всё наладит. А тут семья явно каких-то умственно странных людей издевается над гражданином РФ - и никто этому помешать не может. Надо полагать, эти "приёмники" хотели довести мальчика до инвалидности и получать соответствующее пособие как его попечители?

О, гримасы капитализма! При котором человек стал товаром не только по месту работы - но и даже в детдоме, откуда его запросто могут взять вот такие садисты. А государство давно сняло с себя всякую ответственность за юных граждан! Вы обратите внимание, сколько тратится неизвестно чьих денег на рекламу усыновления, на уличных биллбордах Москвы, например! Это же явная государственная программа, не афишируемая, но проводимая в жизнь упрямо - по "оптимизации" детдомовцев. Расселить всех по семьям и снять с себя ответственность за тех, от кого при рождении отказались родители. А ещё в детдомах проживают, так сказать, достижения Ювенальной юстиции - дети, изъятые из "неблагополучных" семей. И есть все основания полагать что именно так, тихонечко, рекламируя на ТВ ("Маленький человек верит в мечту свою" - они даже песню записали, не поскупились) и на улицах крупных городов, где проживают богатые бездетные, упрямо рекламируя усыновление усыновление - Ювеналы ликвидируют чудовищные последствия своей же многолетней деятельности, собранные в детдомах, на которые у сырьевой империи не хватает денег. Последствия дейстельности, за которую ювеналам отвечать бы в Гааге вместе с первыми лицами РФ, допустившими такое, конкретно с медведевым во главе, оптимизатором. Гаагский трибунал ведь рассматривает и такого уровня делишки, для них - самое то.

Д.Ч.

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