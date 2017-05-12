Из-за картинки "Родины-матери" в зеленке возбудили дело о реабилитации нацизма

Полиция провела обыск у координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова, сообщил в твиттере глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. "У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова дома обыск — по уголовному делу (!) о зеленке и фотошопе!", - написал он.
По словам Волкова, фото было удалено из паблика еще в конце марта. "Какой-то волонтер запостил глупую картинку, мы извинились и удалили… имеем обыск", - пояснил он.
Волков отметил, что дело возбуждено "по статье 354.1 «Реабилитация нацизма» (!), по пункту 3 этой статьи: "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично". Максимальное наказание за это преступление - год исправительных работ.
"То есть Соловьев, Киселев и Габрелянов демонстрируют всей стране картинку, которую запостил неизвестно кто, за которую мы извинились и удалили ее — а обыск проводится у нашего координатора. «За осквернение символов воинской славы России». То есть реально как если бы кто-то не фотошопил «Родину-Мать», а чем-то ее измазал", - отметил Волков.
Напомним, коллаж с «раскрашенным» монументом появился в соцсети в конце марта после того как Алексею Навальному плеснули зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле. После этого некая группа горожан потребовала у оппозиционера извинений, перед его штабом произошла потасовка. Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников Навального, был написан пост с извинениями.
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Василий(4) написал 12.05.2017 13:13
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И еще немного о реабилитации фашизма и нацизма: кто и когда осудит вооруженное бандформирование так называемое ФССП, которое на нарукавных повязках содержит символ итальянских фашистов - фасцию, запрещенную во всем мире?
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Интересная информация об этом путинском вооруженном бандформировании, действующим на территории оккупированной РСФСР:
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Оказывается дяди и тети, которые в оккупированной РСФСР осуществляют разбой, террор в отношении граждан, шантаж, которые на своих нарукавных нашивках используют символ итальянского фашизма - фасцию, запрещенную нюрнбергским трибуналом, как символ символизирующий и пропагандирующий фашизм. Это речь идет о так называемой "федеральной службе судебных приставов"
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И вот такая интересная информация о ее регистрации в реестре США:
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DUNS: 363447720
Адрес: Москва, Кузнецкий мост 16/5 ст. 1
SiC: 9431
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Согласно кодификатору - SiC 9431 - означает вид деятельности: администрирование программ здравоохранения.
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То есть эта вооруженная банда в оккупированной РСФСР с фашистской символикой на рукавах по легенде в нашей стране якобы занимается "администрированием программ здравоохранения". Я даже стесняюсь спросить: а с какой это стати это "благотворительное" вооруженное бандформирование мародерствует в оккупированной РСФСР, а чего оно зарегистрировано в США?
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На самом же деле, как нам известно, реально эта вооруженная террористическая организация в оккупированной РСФСР занимается мародерством: Мародерство - от фр. maraudeur "грабитель", от marauder "грабить" - в международном праве понятие мародерства включает в себя также ограбление жителей неприятельской территории. Мародерство часто сопровождается актами насилия. Мародерство рассматривается международным правом как военное преступление международного характера. В уголовных кодексах республик СССР есть статья за мародерство, каравшееся особо сурово - вплоть до расстрела на месте.
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То есть под прикрытием своих американских хозяев легендой о якобы "администрировании программ здравоохранения" эти вооруженные ребята в оккупированной РСФСР совершают акты мародерства.
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По давней традиции - США покровительствуют международным военным преступникам, а также своей марионетке в Кремле, создавая ей легенду "патриота".
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В представленном ниже видеоролике со ссылками на источники информации все это разъясняется, показывается на примере, и каждый это может проверить сам:
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http://www.youtube.com/watch?v=wWcxSO113HY
Арам написал 12.05.2017 12:57
Когда один горный свинопас покупает авто ценой годовой зарплаты русского механосборочного цеха, это как называется иначе?