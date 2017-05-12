Из-за картинки "Родины-матери" в зеленке возбудили дело о реабилитации нацизма

Полиция провела обыск у координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова, сообщил в твиттере глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. "У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова дома обыск — по уголовному делу (!) о зеленке и фотошопе!", - написал он.

По словам Волкова, фото было удалено из паблика еще в конце марта. "Какой-то волонтер запостил глупую картинку, мы извинились и удалили… имеем обыск", - пояснил он.

Волков отметил, что дело возбуждено "по статье 354.1 «Реабилитация нацизма» (!), по пункту 3 этой статьи: "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично". Максимальное наказание за это преступление - год исправительных работ.

"То есть Соловьев, Киселев и Габрелянов демонстрируют всей стране картинку, которую запостил неизвестно кто, за которую мы извинились и удалили ее — а обыск проводится у нашего координатора. «За осквернение символов воинской славы России». То есть реально как если бы кто-то не фотошопил «Родину-Мать», а чем-то ее измазал", - отметил Волков.

Напомним, коллаж с «раскрашенным» монументом появился в соцсети в конце марта после того как Алексею Навальному плеснули зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле. После этого некая группа горожан потребовала у оппозиционера извинений, перед его штабом произошла потасовка. Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников Навального, был написан пост с извинениями.