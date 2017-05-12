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Московский листок

Из российских разорившихся банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

Из российских разорившихся банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой

Правоохранительные органы задержали руководителей и сотрудников трех коммерческих банков, похитивших из кредитных учреждений порядка 1 млрд рублей незадолго до отзыва у них лицензий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, с 2014 по 2015 год фигуранты дела организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму около 1 млрд рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), трое из них заключены под стражу.

Она отметила, что в Москве, Московской и Брянской областях при силовой поддержке спецназа Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята финансовая документация, печати юридических лиц и иные доказательства противоправной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.

 



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