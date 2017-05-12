После победы Путина на президентских выборах страну посадят на продовольственные карточки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что запуск программы продовольственной помощи малоимущим произойдет во второй половине 2018 года. Соответствующее заявление министр сделал в пятницу, 12 мая, в ходе круглого стола в ТПП (Торгово-промышленная палата России), передает ТАСС. При этом он уточнил, что программа скорее всего наберет силу в 2019 году.
В этой новости прекрасно всё, по сути даже нечего комментировать!
Значит, 11 марта состоятся президентские выборы, в которых при явке в 70 процентов избирателей Путин получит 70 процентов голосов явившихся. Это вопрос решенный и не обсуждается.
А вот что будет дальше?
Наконец и это проясняется. Малоимущих граждан страны посадят на карточки. Сколько у нас малоимущих? В США, а они однозначно побогаче нашего, талоны на питание получают миллионов 30 граждан, а то и больше. Если у нас подходить с американскими критериями бедности, то надо сажать на продовльственные карточки процентов 70 населения...
Надо сказать, что в СССР карточная система была отменена в декабре 1947 года. При проклятом сталинизьме. Но мы ж сталинизьм не одобряем?
Поэтому при Сталине отмена продовольственных карточек считалась достижением. А у нас - наоборот! Как можно понять из заявлений официальных лиц - это одно из основных предвыборных обещаний нового-старого президента... Или как?
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чтоб отравиться?хренушки написал 12.05.2017 13:46
Лис написал 12.05.2017 13:33
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."Да здравствует Социалистическая революция!!!
уже написал 12.05.2017 13:25