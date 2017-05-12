Один из "лучших людей" Путинской России поделится с экс-женой 453 миллионами фунтов стерлингов

Российский миллиардер по решению британского суда выплатит бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов (почти 584 миллиона долларов), сообщает BBC News. Отмечается, что это одна из самых больших выплат при разводе в истории Великобритании.

Судья запретил называть имена участников процесса, но заявил, что речь идет о 61-летнем нефтегазовом магнате родом с Кавказа и 41-летней уроженке одной из стран Восточной Европы, которые поженились в Москве и затем переехали в графство Суррей (когда это произошло, не уточняется). Женщине достанется 41,5 процента от всего совместно нажитого состояния.

Мужчина, в свою очередь, настаивал, что внес больший вклад в благосостояние семьи. Так, после продажи доли в неназванной российской компании за 1,3 миллиарда долларов он купил своим сыновьям две квартиры в элитном районе Лондона. Однако судья не принял его доводы, посчитав, что влияние мужа и жены в этом вопросе было одинаковым.

Под приведенное описание подходит бизнесмен азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов, пишет RTVi. По данным Forbes, ещё до начала приватизации и легализации капитализма в СССР путём перестройки, в 1980-х он переехал в Великобританию, где стал продавать российских соболей на лондонской бирже мехов, а в 1993-м получил пятипроцентную долю в газодобывающем предприятии «Нортгаз». В 2012 году магнат продал свои акции «Новатэку» за 1,3 миллиарда долларов, вложив часть средств в бумаги других российских компаний.

По состоянию на этот год Ахмедов занимает 67-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России.

Отметим, что для Лондона такие состояния и отсуженные их части - не в диковинку. Эта фактическая столица сырьевой империи знает дорогих россиян-англичан и побогаче.

Российский миллиардер Алишер Усманов, владеющий 30% акций лондонского футбольного клуба Arsenal, занял пятую строчку в рейтинге самых состоятельных людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times. Его состояние оценивается в 11,791 млрд фунтов стерлингов. За год оно увеличилось на 4,211 млрд фунтов стерлингов. Владелец британского Chelsea Football Club Роман Абрамович разместился в этом же списке на 13-м месте. Его состояние оценивается в 8,053 млрд фунтов стерлингов. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина оказалась на 156 месте с 822 млн фунтов стерлингов.

The Sunday Times отмечает, что в 2017 году состояние 1000 самых богатых в стране людей и их семей оценивается в 658 миллиардов фунтов стерлингов, что на 14% больше, чем в начале мая 2016 года (575 млрд фунтов стерлингов).

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