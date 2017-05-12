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Московский листок

Планировавшееся покушение на Ким Чен Ына полностью разоблачено и раскрыто в КНДР

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

сша кндр кризис южная корея конфронтация
Планировавшееся покушение на Ким Чен Ына полностью разоблачено и раскрыто в КНДР

Террористическая группа, готовившая покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына, разоблачена в Северной Корее, сообщил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун. По его словам, покушение с использованием отравляющих веществ готовилось по заданию спецслужб США и Южной Кореи. "Была разоблачена преступная группа, которую внедрило в нашу страну ЦРУ США и государственная служба разведки Южной Кореи в целях совершения государственного террора с использованием биологического и химического оружия против нашего руководства", - заявил посол на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По словам Ким Хен Чжуна, преступная группа была создана в 2014 году, последние приготовления к покушению осуществлялись в марте-апреле 2017 года.

Посол отметил, что, по данным северокорейских властей, замысел террористов предполагал отравление руководства страны дистанционным способом, и эффект от этого отравления должен был последовать спустя полгода.

В начале января 2017 года агентство "Ренхап" сообщало, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. По данным агентства, планировалось создать отряд численностью в одну-две тысячи человек, в задачи которого будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководства КНДР.

Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре 2016 года Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

О раскрытии заговора власти КНДР заявили на прошлой неделе. По их данным, американские и южнокорейские спецслужбы завербовали гражданина КНДР по фамилии Ким, чтобы тот совершил убийство лидера страны Ким Чен Ына с использованием биологического оружия.

Утверждалось, что покушение планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада в Пхеньяне 15 апреля, в День Солнца, когда в КНДР праздновали 105-ю годовщину дня рождения Ким Ир Сена.

Несостоявшийся террорист был задержан. У него обнаружили вещество, которое, по утверждению КНДР, может происходить только из американских спецслужб, и спутниковый передатчик, с помощью которого Ким связывался с заказчиками.

В Пхеньяне назвали заговор "терроризмом, поддерживаемым государством" и пообещали найти и наказать всех к нему причастных. При этом никакие имена подозреваемых не были обнародованы.

В Белом доме и ЦРУ комментировать выдвинутые Северной Кореей обвинения отказались.

При этом недавно в КНДР арестовали двух американских граждан по обвинению в осуществлении "враждебной деятельности" против страны. Связаны ли эти аресты с сообщениями о заговоре, не уточнялось.

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