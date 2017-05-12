РЖД расширяет бизнес: плата за проводы на электрички вводится пилотно в Ленинграде

С 15 мая проводить на петербургских вокзалах можно будет только за деньги. Речь идет о перронах пригородных электричек. Для того, чтобы посадить своих близких на поезд, придется приобрести карту стоимостью 115 рублей. Если гражданин не потеряет БСК, не потеряет чек и уложится в 60 минут — деньги вернут обратно. Оформить карту «Провожающий» можно в любой кассе без очереди. Воспользоваться БСК и вернуть деньги провожающий сможет только на той станции, на которой карта была приобретена.

Напомним, введение вообще турникетов - вопринималось как ущемление в правах. Причём сравнительно недавно - в 2011-м году. Однако, привыкли.

Вот что писал адвокат Дмитрий Аграновский, тогда наш постоянный автор, Якунину, тогда главе РЖД:

-По прибытии на Курский вокзал я, и другие прибывшие пассажиры, не имеем возможности свободно выйти с железнодорожной платформы в г.Москву, так как на выходе установлены турникеты, препятствующие выходу с железнодорожной платформы в город. Также, помимо турникетов, свободному выходу в город препятствуют лица в черной униформе, задерживающие граждан, пытающихся преодолеть турникеты. Для прохода через турникет гражданин, вышедший из поезда и уже не являющийся пассажиром, должен предъявить билет на проезд в пригородном электропоезде. При отсутствии билета, граждан не выпускают в г.Москву, заставляют приобретать так называемые «билеты на выход с платформы», после чего снова проходить через турникеты.

В связи с тем, что в утреннее время в Москву прибывает большое количество граждан, проход через турникеты даже при наличии билета превращается в значительную проблему, образуется толчея, а иногда и давка, теряется время, граждане, в том числе и я, вынуждены наблюдать, как люди в черной униформе задерживают (иногда в грубой форме, с применением физической силы) граждан, пытающихся выйти в город, не предъявляя билет на проезд в электропоезде.

Таким образом, процедура выхода с железнодорожной платформы даже для граждан имеющих при себе билет на поезд, превращается в стресс, является бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство обращением, причиняет морально-нравственные страдания, кроме того, допускается дискриминация граждан, прибывающих в г.Москву по отношению с жителями г.Москвы.

Обращаю внимание, что в электропоезде пассажиры, как правило, подвергаются процедуре проверки билетов со стороны контролеров. Я не возражаю против этой процедуры, так как полагаю, что ОАО «РЖД», оказывая услугу по перевозке пассажиров, имеет право проверять наличие билетов в ходе оказания этой услуги. Кроме того, нельзя не отметить, что культура работы контролеров за последние годы повысилась.

Однако, полагаю, что нет никаких правовых оснований* для ОАО «РЖД» препятствовать свободному выходу в город и вообще свободному передвижению граждан, прибывших в г.Москву на законных основаниях, вышедших из электропоезда и, таким образом, переставших быть пассажирами. Кроме того, нет никаких правовых оснований для взимания платы за выход с железнодорожной платформы в город. Нет никаких законных оснований требовать с граждан, прибывших в г.Москву каких-либо документов, подтверждающих их право на свободное передвижение по г.Москве, в частности, на свободное передвижение с территории железнодорожной платформы на другую территорию города.

*Вот так - правовых оснований нет, а турникеты не просто есть, а взимают теперь плату просто за пребывание на перроне. Ухудшилась классовая ситуация, притеснили ещё на один шаг пассажиров господа эффективнейшие "собственники железных дорог" и оказатели транспортных услуг. В принципе, плату надо будет ввести и за ветер странствий, так приятно пахнущий на вокзалах - особенно на Казанском. Зашёл, подышал - плати! Это даже гуманнее будет, чем брать с сыновей плату за помощь матерям с сумками. Вдохнул - уже заплатил, с карточки списалось по чипу... Дивный новый мир!

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