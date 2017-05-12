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Московский листок

Чистый отток капитала из РФ вырос более чем в 2 раза за год

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

Чистый отток капитала из РФ вырос более чем в 2 раза за год

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле 2017 года вырос до $21 млрд превысив в 2,1 раза показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах Банка России.

"В отличие от ситуации годом ранее определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков", - отмечается в сообщении ЦБ.

При этом положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за тот же период составило $25,7 млрд, что практически вдвое больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что отток капитала из России по итогам 2017 года не превысит $13 млрд. «Отток капитала сохранится на низком уровне... Этому в том числе будет способствовать снижение чистых выплат компаний по внешнему долгу», - заявила Набиуллина.

 



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