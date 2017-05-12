Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Литва после покаяния российского посла Удальцова за Победу решила не цеплять вагоны к поездам из РФ

Опубликовано 12.05.2017 в разделе комментариев 0

кризис литва мид рф
Литва после покаяния российского посла Удальцова за Победу решила не цеплять вагоны к поездам из РФ

Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") откажется от прицепных вагонов к транзитному пассажирскому поезду по маршруту Москва-Калининград. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Линас Баужа.

"На этом маршруте мы не будем прицеплять в Вильнюсе к поезду свои вагоны. Это позволит уменьшить расходы предприятия. Сэкономленные средства будут направлены на улучшение услуг пассажирских перевозок", - сказал он.

По подсчетам "Летувос гележинкеляй", отказ от трех прицепных вагонов даст годовую экономию в 2 млн евро. Как утверждает компания, в 2016 году ее услугой на этом маршруте воспользовалось на 27% пассажиров меньше, чем годом ранее. По словам Баужи, люди смогут приобрести билеты в обе стороны в российские вагоны.

Железнодорожные маршруты Вильнюс-Москва и Вильнюс-Санкт-Петербург, которые обслуживались литовскими поездами, со ссылкой на значительное снижение пассажиропотока были закрыты в 2015 году.

Отметим, что это, пассажирское измерение лишь фиксирует фактический разрыв отношений между бывшими республиками Союза. Кстати, дипломатия со стороны РФ сделала всё, чтобы такое наглое "экономное" отношение Литвы стало нормой.

Напомним, 9 мая 2017-го года, помимо беспрецедентного возложения венков к памятнику литовским «лесным братьям», стрелявшим в спину бойцам Красной армии в годы Великой Отечественной войны, посол Удальцов возложил цветы к памятнику жертвам событий 13 января 1991 года во время штурма вильнюсской телебашни...

Новости по теме:

Триколор на венке покаянном смотрелся в Литве органичнее, чем на Красной площади

РЖД расширяет бизнес: плата за проводы на электрички вводится пилотно в Ленинграде



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
ОУНовцы зигуют и целятся из гранатомёта в "Бессмертный полк" в Киеве
ОУНовцы зигуют и целятся из гранатомёта в "Бессмер...
11.05.2017
Коммунистов начали арестовывать "за оскорбление величества"
Коммунистов начали арестовывать "за оскорбление ве...
11.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чистый отток капитала из РФ вырос более чем в 2 раза за год (0)
Литва после покаяния российского посла Удальцова за Победу решила не цеплять вагоны к поездам из РФ (0)
РЖД расширяет бизнес: плата за проводы на электрички вводится пилотно в Ленинграде (4)
Планировавшееся покушение на Ким Чен Ына полностью разоблачено и раскрыто в КНДР (1)
Один из "лучших людей" Путинской России поделится с экс-женой 453 миллионами фунтов стерлингов (1)
После победы Путина на президентских выборах страну посадят на продовольственные карточки (13)
Из российских разорившихся банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой (1)
Из-за картинки "Родины-матери" в зеленке возбудили дело о реабилитации нацизма (2)
На Украине могут запретить трансляции ЧМ по футболу из России (4)
Жители Магадана хотели довести приёмного сына до инвалидности голоданием и получать пособие побольше? (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Почему я хожу на политические шоу
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Чего-то я размечтался... И почему наши не турки?
Дарья Митина Дарья Митина: На базе батальoна "Вoстoк"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Российские семечки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss