Литва после покаяния российского посла Удальцова за Победу решила не цеплять вагоны к поездам из РФ

Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") откажется от прицепных вагонов к транзитному пассажирскому поезду по маршруту Москва-Калининград. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Линас Баужа.

"На этом маршруте мы не будем прицеплять в Вильнюсе к поезду свои вагоны. Это позволит уменьшить расходы предприятия. Сэкономленные средства будут направлены на улучшение услуг пассажирских перевозок", - сказал он.

По подсчетам "Летувос гележинкеляй", отказ от трех прицепных вагонов даст годовую экономию в 2 млн евро. Как утверждает компания, в 2016 году ее услугой на этом маршруте воспользовалось на 27% пассажиров меньше, чем годом ранее. По словам Баужи, люди смогут приобрести билеты в обе стороны в российские вагоны.

Железнодорожные маршруты Вильнюс-Москва и Вильнюс-Санкт-Петербург, которые обслуживались литовскими поездами, со ссылкой на значительное снижение пассажиропотока были закрыты в 2015 году.

Отметим, что это, пассажирское измерение лишь фиксирует фактический разрыв отношений между бывшими республиками Союза. Кстати, дипломатия со стороны РФ сделала всё, чтобы такое наглое "экономное" отношение Литвы стало нормой.

Напомним, 9 мая 2017-го года, помимо беспрецедентного возложения венков к памятнику литовским «лесным братьям», стрелявшим в спину бойцам Красной армии в годы Великой Отечественной войны, посол Удальцов возложил цветы к памятнику жертвам событий 13 января 1991 года во время штурма вильнюсской телебашни...

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