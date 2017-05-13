Последнего Ленина уничтожили в Киеве

Последний памятник Ленину, который до сих пор оставался нетронутым, снесли в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой, в промышленной зоне. На снос этого памятника государство выделяло деньги, но монумент находится в сквере в промзоне, на территории бывшей швейной фабрики. Сейчас тут находятся офисные здания. Рабочие приехали, найти памятник не смогли, однако поставили галочку, что демонтировали.

Но бдительная хозяйка территории в конце апреля написала заявление на демонтаж памятника. Но ей сказали, что памятник по бумагам демонтировали и снова выделять деньги на его снос не будут. В результате она за свой счет наняла рабочих и памятник наконец повалили.

Анекдотическая страна, где даже преступления происходят как в фельетоне.

Вот же надо, не снесли ей памятник, так ведь писала письма, ходила, добивалась и наконец снесла за собственные деньги. Так, видимо, ей мешал основатель украинского государства. Впрочем, он почему-то мешал всем. Хотя ведь не было никакого украинского государства до Ленина, это он его создал. Чем, видимо, довел бедных украинцев до полного исступления - ну надо же, жили себе не тужили, и вдруг - бац! государственность какая-то.

И что ж плохого сделал Ленин для Украины и украинцев? Ну да, признал их за людей, способных иметь государство. Ошибся, с кем не бывает...

А.Б.