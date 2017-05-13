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Московский листок

Коалиция под командованием дяди Сэма продолжает бомбить мирных сирийцев

Опубликовано 13.05.2017 в разделе комментариев 0

сша сирия игил исламизм коалиция
Коалиция под командованием дяди Сэма продолжает бомбить мирных сирийцев

Пять мирных жителей погибли при авиаударе, нанесенном вооруженными силами возглавляемой США международной коалиции по предполагаемым позициям боевиков близ города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом, как передает ТАСС, сегодня сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, боевые самолеты коалиции атаковали населенный пункт Эль-Курия. При этом буквально два дня назад, в ходе ночного налета ВВС коалиции на сирийскую деревню Эс-Салахия на севере города Ракка, было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.

Отметим, что на минувшей неделе американская авиация объявила, что не намерена прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии. "Коалиция по-прежнему будет бомбить террористов "Исламского государства"* и "Аль-Каиды" (организации запрещены в РФ) повсюду, где бы они ни укрывались", - отметил тогда представитель Министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, в свою очередь, отметил, что, хоть в самом меморандуме, подписанном 4 мая Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи в Астане, запрет на полеты над зонами деэскалации не прописан, он все равно будет действовать.

"Единственное, где может работать авиация международной коалиции, - это по объектам "Исламского государства"*, которые располагаются в районе Ракки, ряде населенных пунктов в районе Евфрата, Дейр эз-Зора и далее на иракской территории", - добавил Лаврентьев.

Меморандум о территориях деэскалации вступил в силу 5 мая. Подготовку карт этих зон страны-гаранты должны завершить к 4 июня. Пока мирные зоны очерчены приблизительно. По данным СМИ, их четыре: в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии.

Отметим, однако, что те игиловцы по которым всё реже попадает своими бомбами коалиция - широко расползлись по миру...

Правоохранители задержали, например, вчера в Адыгее родственника бывшего командира ОМОНа Таджикистана Гулмурода Халимова, который с 2015 года является одним из лидеров запрещенного в России "Исламского государства" (запрещено в РФ). В отношении задержанного выходца из Центральной Азии возбуждено уголовное дело за вербовку в ряды террористической организации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Адыгее.

"По имеющимся данным, задержанный вербовщик - родственник бывшего командира ОМОНа Республики Таджикистан Халимова, принимавшего с 2015 года участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и являвшегося одним из лидеров террористической организации. Контакт с ним задержанный намеревался установить в Сирии, куда планировал выехать в конце апреля. Возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе ведомства.

Имя задержанного не разглашается. Уголовное дело возбуждено по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

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