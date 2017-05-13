Коалиция под командованием дяди Сэма продолжает бомбить мирных сирийцев

Пять мирных жителей погибли при авиаударе, нанесенном вооруженными силами возглавляемой США международной коалиции по предполагаемым позициям боевиков близ города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом, как передает ТАСС, сегодня сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, боевые самолеты коалиции атаковали населенный пункт Эль-Курия. При этом буквально два дня назад, в ходе ночного налета ВВС коалиции на сирийскую деревню Эс-Салахия на севере города Ракка, было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.

Отметим, что на минувшей неделе американская авиация объявила, что не намерена прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии. "Коалиция по-прежнему будет бомбить террористов "Исламского государства"* и "Аль-Каиды" (организации запрещены в РФ) повсюду, где бы они ни укрывались", - отметил тогда представитель Министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, в свою очередь, отметил, что, хоть в самом меморандуме, подписанном 4 мая Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи в Астане, запрет на полеты над зонами деэскалации не прописан, он все равно будет действовать.

"Единственное, где может работать авиация международной коалиции, - это по объектам "Исламского государства"*, которые располагаются в районе Ракки, ряде населенных пунктов в районе Евфрата, Дейр эз-Зора и далее на иракской территории", - добавил Лаврентьев.

Меморандум о территориях деэскалации вступил в силу 5 мая. Подготовку карт этих зон страны-гаранты должны завершить к 4 июня. Пока мирные зоны очерчены приблизительно. По данным СМИ, их четыре: в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии.

Отметим, однако, что те игиловцы по которым всё реже попадает своими бомбами коалиция - широко расползлись по миру...

Правоохранители задержали, например, вчера в Адыгее родственника бывшего командира ОМОНа Таджикистана Гулмурода Халимова, который с 2015 года является одним из лидеров запрещенного в России "Исламского государства" (запрещено в РФ). В отношении задержанного выходца из Центральной Азии возбуждено уголовное дело за вербовку в ряды террористической организации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Адыгее.

"По имеющимся данным, задержанный вербовщик - родственник бывшего командира ОМОНа Республики Таджикистан Халимова, принимавшего с 2015 года участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и являвшегося одним из лидеров террористической организации. Контакт с ним задержанный намеревался установить в Сирии, куда планировал выехать в конце апреля. Возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе ведомства.

Имя задержанного не разглашается. Уголовное дело возбуждено по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

Новости по теме:

Сирийская оппозиция настаивает в Астане на отставке Асада

Авиагруппировка ВКС на сирийской базе Хмеймим сокращена вдвое

Хвалёные путинские армады были неспособны отследить ракетный удар США по Сирии

За вербовку сторонников ИГ в Адыгее задержан родственник одного из лидеров игиловцев

В Афганистане ликвидировали местного игиловского лидера Абдула Хасиба, заявил Пентагон

Ставшего одним из главарей ИГ сына экс-главы таджикского ОМОНа задержали в аэропорту Душанбе перед вылетом в Москву