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Московский листок

Водка подорожала, опять исключительно из-за заботы о трудящихся

Опубликовано 13.05.2017 в разделе комментариев 2

водка минфин коньяк цена
Водка подорожала, опять исключительно из-за заботы о трудящихся

В России теперь нельзя торговать в розничных магазинах водкой по цене меньше 205 рублей за пол литра, а коньяком - дешевле 371 рубля. Таким образом, официальная минимальная розничная цена этих алкогольных напитков поднялась на 7,9 и 15,2 процента. Об этом говорится в приказе Минфина.

"Кстати, в первом квартале этого года, по данным Росстата, производство водки в России выросло на 50 процентов", - сообщает орган правительства "Российская газета".

Мы же отметим, что в последнее время рубль очевидным образом укрепился к мировым валютам, то есть подорожание крепкого алкоголя не связано с инфляционным фактором - государство не стесняясь заявляет, что намерено поглубже залезть в карман выпивающих граждан.

Фиговый листок борьбы с алкогольной зависимостью тут тоже ни при чем. 7,9 и 15,2 процента - это не те деньги, что как-то могут повлиять на намерение человека выпить.

Та же "Российская газета" отмечает: "В России начали конфисковывать и уничтожать оборудование для производства нелегального алкоголя, что серьезно подорвало базу для его производства". Но что значит "нелегальный алкоголь"? Если речь идет о подделке известных брендов, то это запрещено и преследуется не только в области алкогольного производства, но и в изготовлении трусов и колбасы точно также. Или речь о том, что C2H5OH государственного производства как-то принципиально отличается от той же химической формулы, но произведенной в собственном сарае? 

Пока вроде бы самогон для личных нужд не запрещен. Да и мелкотоварное его производство вроде бы тоже... Или уже нельзя? И вот-вот доблестные участковые станут ходить, принюхиваясь к дыму из каждой соседской трубы - не гонят ли?

Давайте-ка так, господа начальнички - либо вы действительно боретесь с алкоголизмом, и тогда за рост производства водки на 50 процентов не премии нужно давать, а срока хорошие. Или как минимум снимать с должности, начиная с министра. Или говорите прямо - нам на вас плевать, гоните бабки!

Но тогда не ограничивайте свободную конкуренцию с тем пойлом, которое под видом водки и особенно коньяка нам предлагает государственная "монополька". Ваш коньяк за 371 рубль людям пить нельзя! А за 3 тысячи нельзя пить людям со слабым сердцем, может не выдержать - не градуса, а цены...

Контролируйте качество! Так, чтоб за фальсификат вместо водки ехали на освоение Сибири по всей цепочке, от продавца до владельца завода. Чтоб по телевизору как прогноз погоды, ежедневно новости с "водочных полей" - столько-то село, там-то обнаружили фальшивку, а вот эта марка вроде бы пока дает качественный продукт.

А вот эти игрища с "болотной копейкой" - это наклейте себе на задницу акцизную марку, да так с ней и ходите, предъявляя по первому требованию трудящихся!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 13.05.2017 11:06
Клерикальная помойка совсем озверела.Сначала табак,потом водка...Скоро вообще введут запрет на торговлю презервативами.По их понятиям в православном гуано вообще не должно быть никакого гражданского общества а должны быть только рабы и господа.А "плебс" в этом гадюшнике размножаться просто отказывается и до сих пор бунтует,заявляя что основой государственного строя является республика а не теократия.Поэтому после узурпации власти в интересах исключительно богатого меньшинства надо срочно доставать из нафталина искусственно созданную политическую нацию рабов империи Романовых под названием "русские",которая к населяющим страну этносам вообще не имеет никакого отношения.Если есть экстремистская иудейская секта под названием РПЦ значит и должны быть "русские".А вот хрен вам на рыло богатые твари!Долой либерал-фашизм!!!Даешь страну равных возможностей для всех и каждого!!!
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Лень , трудящихся нет, ТяТр абсурда.
Пепел Клааса ЧетристоПятнайцатого Класса написал 13.05.2017 10:38
Водка завода Кристалл как была дешевая, так и осталась, при сохранении&#8203; качества. Утром голова не болит. Если есть деньги , то берите Абсолют или Финляндия.
Коньяк это французский алкоголь, а остальное бренди, вы в курсе? И коньяк и бренди для зажиточных, а мерзавчик от Кристалла самое оно, низовое звено ФСБ регулярно потребляет, прям с завода берут оптом.
Самогон вообще стоит гроши, с учетом ягод и фруктов дешевых, так и вкусный и полезный, но ведь проблема в лени. Никто , мало того, что, не работает, так еще и самогон не гонит, скоро зад подтирать перестанут. ЛЕНЬ!!! Я понятно пишу? Л Е Н Ь! Трудящихся нет. Театр абсурда Россия.
Спасибо Путину что кормит, лечит тунеядцев, материнский капитал, ведет подрывную деятельность в США и ЕС, поднимает православие, Ленина не трогает.
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