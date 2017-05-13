Водка подорожала, опять исключительно из-за заботы о трудящихся

В России теперь нельзя торговать в розничных магазинах водкой по цене меньше 205 рублей за пол литра, а коньяком - дешевле 371 рубля. Таким образом, официальная минимальная розничная цена этих алкогольных напитков поднялась на 7,9 и 15,2 процента. Об этом говорится в приказе Минфина.

"Кстати, в первом квартале этого года, по данным Росстата, производство водки в России выросло на 50 процентов", - сообщает орган правительства "Российская газета".

Мы же отметим, что в последнее время рубль очевидным образом укрепился к мировым валютам, то есть подорожание крепкого алкоголя не связано с инфляционным фактором - государство не стесняясь заявляет, что намерено поглубже залезть в карман выпивающих граждан.

Фиговый листок борьбы с алкогольной зависимостью тут тоже ни при чем. 7,9 и 15,2 процента - это не те деньги, что как-то могут повлиять на намерение человека выпить.

Та же "Российская газета" отмечает: "В России начали конфисковывать и уничтожать оборудование для производства нелегального алкоголя, что серьезно подорвало базу для его производства". Но что значит "нелегальный алкоголь"? Если речь идет о подделке известных брендов, то это запрещено и преследуется не только в области алкогольного производства, но и в изготовлении трусов и колбасы точно также. Или речь о том, что C2H5OH государственного производства как-то принципиально отличается от той же химической формулы, но произведенной в собственном сарае?

Пока вроде бы самогон для личных нужд не запрещен. Да и мелкотоварное его производство вроде бы тоже... Или уже нельзя? И вот-вот доблестные участковые станут ходить, принюхиваясь к дыму из каждой соседской трубы - не гонят ли?

Давайте-ка так, господа начальнички - либо вы действительно боретесь с алкоголизмом, и тогда за рост производства водки на 50 процентов не премии нужно давать, а срока хорошие. Или как минимум снимать с должности, начиная с министра. Или говорите прямо - нам на вас плевать, гоните бабки!

Но тогда не ограничивайте свободную конкуренцию с тем пойлом, которое под видом водки и особенно коньяка нам предлагает государственная "монополька". Ваш коньяк за 371 рубль людям пить нельзя! А за 3 тысячи нельзя пить людям со слабым сердцем, может не выдержать - не градуса, а цены...

Контролируйте качество! Так, чтоб за фальсификат вместо водки ехали на освоение Сибири по всей цепочке, от продавца до владельца завода. Чтоб по телевизору как прогноз погоды, ежедневно новости с "водочных полей" - столько-то село, там-то обнаружили фальшивку, а вот эта марка вроде бы пока дает качественный продукт.

А вот эти игрища с "болотной копейкой" - это наклейте себе на задницу акцизную марку, да так с ней и ходите, предъявляя по первому требованию трудящихся!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск