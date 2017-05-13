Армия бедных в Путинской России доросла до 23 миллионов, но на лекарства обещают субсидии

В Госдуму внесен проект закона о доплатах на лекарства россиянам, которые тратят на это более 10% дохода. В пояснительной записке названо новое число бедных, то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума, - их в России больше 23 миллионов. Еще в середине апреля это число оценивалось в 19,8 млн.

"Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 млн человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке к документу. Она опубликована на сайте "Российской газеты".

Отметим, что на официальном сайте Росстата опубликованы данные о числе бедных на конец 2016 года: 19,8 млн россиян. Ту же цифру озвучивал министр труда и социальной защиты Максим Топилин: по его данным, за прошлый год число бедных увеличилось на 3 млн. Если цифры из законопроекта верны, то данные Минтруда занижены в два раза.

Автор проекта - член "Справедливой России" Олег Нилов. Он указывает: "Как экономическая ситуации в целом, так и финансирование здравоохранения в нашей стране, согласно прогнозам финансово-экономического и социального блоков Правительства, не ждет развитие в ближайшие годы. Цены на лекарственные средства, изготовление которых в подавляющем большинстве случаев зависит от импортных компонентов, за последние годы выросли на 50-150 процентов. Причин для снижения темпов их роста не наблюдается. Схожая ситуация и в других сферах жизни наших граждан".

Законопроектом предлагается компенсировать расходы на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в сумме свыше 10% доходов гражданина, причем без привязки к прожиточному минимуму. То есть для людей с доходами ниже минимальных компенсация должна быть выше.

В начале мая премьер Дмитрий Медведев поручил ведомствам подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. СМИ обратили внимание, что глава правительства высказывается за это регулярно на протяжении многих лет, но сделано этого не было.

По итогам IV квартала 2016 года прожиточный минимум работающего человека был определен в 10 466 рублей на человека, что на 212 рублей меньше предыдущего значения. В конце марта вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что бедность, которая фиксируется в России, является уникальным явлением, так как характерна для работающего населения: 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в России ниже прожиточного минимума. После двух повышений в 2016 году он составляет 7,5 тыс. рублей.

В весеннем исследовании Высшей школы экономики говорилось, что падение уровня жизни в ходе нынешнего кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на четверть. Причем быстрее других беднеют самые бедные слои населения.

По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.

От редакции: Ситуация с необходимостью субсидировать тех, кто тратит на лекарства более 10% дохода - попахивает абсурдом, конечно. Не проще ли сами лекарства такой категории населения рапспределять бесплатно - по-советски? Однако, в эту сторону "думалка" правящего класса не умеет двигаться принципиально. И это лишний раз доказывает, что разницы между процессами, происходящими на Украине и российскими - нет никакой. Только там субсидию начисляют (хотя, очевидно, что желающих получить субсидию несоизмеримо больше, чем денежных запасов, выделяемых на субсидии) на ЖКУ - семьям, которым банально не хватает на это суммарной зарплаты. Как они докатились до жизни такой - мы видели. Шло всё планомерно, те же самые реформы, "приближающие к Европе", что искорёжили и советскую систему начисления "квитков".

Растут они автономно и на качестве услуг не отражаются принципиально - вот просто как барская прихоть. Хотим - заламываем, и заламываем тогда, когда хотим. При этом отдельные "жилищники" в Москве получают некие награды "как лучший налогоплательщик 2016-го года" - это что вообще такое? Не переплачиваем ли мы этим прохвостам, которые просто сели на советские водопроводы и собиают дань? С лекарствами - та же история, логика капиталистических отношений вбивает клинья туда, где, казалось бы, десятилетиями всё работало прекрасно. Но не развалив социального баланса, они не выполнят своей исторической миссии, и не приблизят революционной ситуации - так что мы тут можем, разве что, только подносить время от времени градусник и констатироват, насколько абсурдизировалась та или иная сфера общественных отношений в богоспасаемой Эрэфии.

Д.Ч.