Модернизировать ракетные вооружения "Адмирала Кузнецова" сырьевой империи уже не на что

В ходе предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов" замена ракетного комплекса "Гранит" вряд ли будет произведена, сообщил источник "Интерфакса". Это решение принято для экономии. В конце апреля агентство ТАСС утверждало, что ремонт "Кузнецова" обойдется в сумму порядка 40 млрд рублей - вдвое больше оценки, которую СМИ озвучивали в середине марта.

Собеседник "Интерфакса" сумму затрат на ремонт единственного российского авианосца не называет. Однако сообщает, что модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки: "Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)". "Кузнецов" обошел обложки мировых СМИ во время похода в Средиземное море к берегам Сирии: наблюдатели тогда подняли корабль на смех из-за характерного для броненосцев начала 20-го века шлейфа черного дыма, сопровождающего авианосец на марше.

Второе направление модернизации - замена и улучшение радиолокационного вооружения и электроники, а также авиационного навигационного комплекса. Собеседник агентства сказал, что "пока нет ясности как о том, на каком предприятии будет проводиться модернизация, так и о времени начала работ".

"В данный момент авианосец технически боеготов и находится на 35-м Судоремонтном заводе, однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации, которые после недавней "командировки" к берегам Сирии провели определенное время в отпусках, теперь им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца", - указал собеседник агентства. Он предположил, что "авианосец с авиакрылом на борту сможет выйти в море ориентировочно в начале осени".

Ранее сообщалось, что часть пилотов 279-го отдельного авиационного корабельного авиаполка (ОКИАП) на истребителях Су-33 и 100-го ОКИАП на истребителях МиГ-29КР готовятся к Главному Военно-морскому параду, который пройдет 30 июля в Кронштадте.

В апреле СМИ предполагали, что в ходе ремонта "Кузнецову" могут заменить 12 пусковых установок комплекса "Гранит" на новый ракетный комплекс "Калибр-НК", который хорошо зарекомендовал себя в ходе ударов по террористам в Сирии. Пусковые установки для "Калибров" унифицированы и позволяют запускать перспективные гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон".

Отметим, однако что модернизация ВМФ РФ местами просто необходима, иначе проворонят очередной пролёт "томагавков", но уже не в Сирии.

На момент ракетного удара США по аэродрому Шайрат в Сирии 7 апреля в Средиземном море не было российских военных кораблей, способных организовать слежение за осуществившими атаку американскими эсминцами. Также там отсутствовали суда с ракетным вооружением. Уже после удара Россия нарастила группировку ВМФ у сирийских берегов.

О неспособности российских кораблей отследить ракетный удар США "Ведомостям" рассказал человек, близкий к Министерству обороны РФ. По его словам, на тот момент в Средиземном море было лишь два средних десантных корабля, занимавшихся доставкой военных грузов в Сирию, и два тральщика Черноморского флота.

При этом сразу после удара американских эсминцев, 7 апреля, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что новейший фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море для возвращения в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. "Адмирал Григорович" возвращается в состав соединения в Средиземном море после участия в совместных учениях с кораблями ВМС Турции", - пояснил тогда собеседник агентства. Источник отметил, что "фрегат вышел еще 5 апреля в соответствии с планом и пересекает черноморские проливы".

Тогда же автор сайта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через турецкие проливы, Йорук Ышык отметил в своем Twitter, что "Адмирал Григорович" пересекает Босфор и возвращается в Средиземное море. Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что фрегат войдет в Средиземное море в 14:00 7 апреля и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе.

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