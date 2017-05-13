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Московский листок

Индонезийские исламисты объявили войну богатым китайцам вместо просто классовой войны

Опубликовано 13.05.2017 в разделе комментариев 0

социализм классоваяненависть кнр исламизм индонезия
Индонезийские исламисты объявили войну богатым китайцам вместо просто классовой войны

Лидер Национального движения по защите фетв Совета улемов Индонезии (GNPF-MUI) Бахтияр Насир назвал одной из важнейших проблем страны финансовое превосходство китайского этнического меньшинства над коренными жителями. "Это самая большая проблема", - заявил он в интервью Reuters.

Агентство напоминает, что этнические китайцы составляют менее 5% населения Индонезии. Вместе с тем они контролируют многие из крупных конгломератов и большую часть их богатств. "Наши следующие цели - экономический суверенитет, экономическое неравенство", - заявил Насир. Он добавил, что "государство должно обеспечить, чтобы Индонезия не продавалась иностранцам, особенно Китаю".

В качестве других ближайших целей организации он назвал введение ограничения на употребление алкоголя в туристических зонах, борьбу с проституцией, а также криминализацию супружеской измены и гомосексуализма.

По мнению Reuters, заявления Насира могут спровоцировать напряженность в стране, которая занимает первое место в мире по численности мусульманского населения. "Это очень опасно для нашей нации, она играет с огнем", - заявил журналистам историк Бонни Трияна, который является коренным индонезийцем.

Reuters отмечает, что GNPF-MUI - влиятельная исламистская организация. Ее представители стояли за организацией прошлогодних массовых протестов мусульман против губернатора столицы страны Джакарты Басуки Чахая Пурнама - этнического китайца и христианина, которого обвинили в оскорблении Корана. На днях суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вообще, регион островитянский этот - с богатейшими революционными традициями. Переплыть наверх Южнокитайское море, и вот вам края красных кхмеров и такой стремительной и победоносной на первых порах классовой войны в Камбодже, какой во второй половине ХХ века нигде и не было в мире. Да, Пол Пот, конечно, ушёл с интернационалистских позиций и сплоховал по линии аграрного вопроса: то есть увлекался больше чистками, нежели мирным строительством социализма, однако к концу его недолгого правления прогресс в сельском хозяйстве наблюдался ("два десерта вместо одного" каждый день для члена каждой сельхозкоммуны), а подрыв национального банка проамериканского монарха запомнил весь мир. Ведь в одну секунду был совершён скачок в "коммунизм" (правда, без инфраструктуры подобающей, что вскоре и начало сказываться даже на селе и рисовых просторах) - и Камбоджа зажила без денег, назло всем банкам мира... Ещё рядом там Вьетнам, выстоявший в войне с США, но против собственного ревизионизма не выстоявший, как и ЦК КПСС, - Вьетна, который ждала иная судьба - хоть поворот из социализма в капитализм и был здесь мирным, но и обратного поворота никто пока не исключает, важно главенство компартии, а оно остаётся (и смена поколений и настроений там вопрос, скорее, внешней политики). Ну, и как регион вновь окрасится - красным или белым... А вот как раз после разгрома полпотовцев, который глупо приветствовал и СССР (проживший не так долго после этого разгрома и сам) - здесь, словно издеваясь над всеми марксистами поколения Хошимина, начали строить мировые центры закабаления пролетариата. Именно в Малайзии и Индонезии, уже перекочевавшие из КНР (откуда и взялась там китайская буржуазия-поставщица потогонных концессий, заказов и технологий), делались и поныне штампуются процентов 80 мирового ширпотреба в лёгкой промышленности и бытовой технике, на чём сказочно обогащались всё те же европейские и американские ТНК, а вот местный народ терпел и терпел... Ну, иногда впадал в конвульсии религиозного сопротивления, что мы наблюдаем и теперь. Отправная точка радикального ислама - это классовая ненависть и она вполне верно сформулирована в лозунге "не продаваться иностранцам, особенно китайцам". Только она и здесь канализируется в национальную дудку и обострение вопросов борьбы с педерастами вместо борьбы с буржуазией, из чего порою выходят резни и мятежи, и даже свержение монархии ранее, да вот ни разу не выходило социалистической революции. Хотя рядом, рукой через море подать, ходят и уцелевшие красные кхмеры, и радикальные маоисты, ведущие десятилетиями партизанскую войну против всех, а не только индийских и китайских буржуев в полпотовских лесах... Да, проблема, очерченная примитивистами-исламистами, есть - ведь переезжали заводики ТНК сюда из КНР. Но представим на секунду, если им удастся прогнать китайских буржуев - не меняя при этом формы собственности на самих потогонках, это как - хорошо будет народу? Или они только за ислам там рубиться готовы, атеисты в число защищаемых бедных не входят?! Вот в том-то и дело, что если бы громады тамошней индустрии, где индонезийки зачастую работают нагишом, чтобы ничего не вынесли с завода (в хайтеке это часто "норма) - были национализированы, то регион из рабского превратился бы сразу в новейший центр противостояния мировому империализму. Не надо ничего строить, как в СССР - надо только грамотно национализировать и свести прочь религиозный фактор, а то ведь превратить классовую войну в джихад - это увести пролетариат от прямого боя с эксплуататорами, коих тут очень много в виде представителей, той самой "китайской буржуазии". Индонезийский пролетариат незримо был и с советским народом в самые его трудные годы, 90-е - у меня вот, например, вторая бас-гитара индонезийская (известная больше по звучанию в "Эшелоне" на альбоме Totalitarism NOW), хотя фирмы американской, и хороша до сих пор! Значит, и руки, и головы умны там, и не гоже им идти за исламистами, а лучше - за марксистами, за маоистами, пора им организовывать интербригады, военно-теоретическую помощь потенциально революционной точке региона!

 



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