Тимошенко побаивается оправдания Януковича в глазах европейской общественности

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко считает политизированным дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом парламентарий заявила в телепрограмме «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

По ее словам, украинская власть, «по сути строит путь для оправдания Януковича». «Там нет ничего, что происходило бы правильно», — предупредила Тимошенко.

В частности, она раскритиковала заявление представителя прокуратуры о виновности Януковича и его окружения. «Они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора», — пояснила лидер «Батькивщины».

«Нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие. Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — предупредила Тимошенко.

При этом политик заверила, что, как одна из пострадавших от правления Януковича (в 2011 году она была приговорена к семи годам заключения — прим. «Ленты.ру»), желает его реального осуждения.

В начале мая Оболонский районный суд начал подготовительное заседание в деле о госизмене бывшего президента. Суд разрешил организовать видеоконференцию для его участия в заседании. Следующее состоится 18 мая.

Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 («Государственная измена»), статьями 27 и 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины»), а также 27 и 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины. Прокуратура заявила, что потребует для него пожизненного заключения.

От редакции: Поди, разберись в этом гадюшнике... Юля, конечно же, не самый адекватный из спикеров всех майданов, однако за её попытки внести в это шоу хоть капельку рацио - надо поблагодарить. Фраза про "ничего, что происходило бы правильно" вообще крылатой стать может, и не только применимо к судьбе Януковича и "дела" его, а про всё, идущее с 2014-го. Кажется, всему миру давно ясно, с каким человеческим материалом тут имеет дело Фемида незалэжнейшей экс-советской республики, однако формулировка обвинения действительно зашкаливает какой-то марсианской логикой. Повторяю уже раз в двадцатый: сие трусливое животное можно обвинять в чём угодно, но только не в предъявленном. Обвинять можно даже в том, что он не мог и двух слов связать, когда шёл кандидатом "от донецких", и только компромисс среди олигархов стал трамплином во власть для этого чем-то Г.А.Зюганова напоминающего экс-советского обывателя с криминальным послужным списком приватизатора. Только с поправкой на то, что Зюганов талантливее и эрудированне, но касаемо смелости и решительности - они потрясающе похожи.

Януковича можно и нужно судить за неисполнение им ряда вменённых президенту обязанностей, за дезертирство по сути, включая обязанности верховного главкома. Но какое там, нафиг, "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины"? Его что - кто-то видел в окопах ДНР в качестве 2президента в изгнании"? Да он даже на московские пресс-конференции отрядил не говорящего по-украински "теневика" Азарова, даже тут руки трясутся и голос немеет, бояться некого, а Бандюкович всё боится. Нет, это сытое ничтожество предпочитает не лелеять мечты о "другой Украине", а банально жрать и доживать отмерянный Путиным элитный век, жить на Рублёвке, где братья по классу ему выделили землицы, ну и кататься по курортам Чёрного моря иногда, и не всегда с женой, как отмечают очевидцы, ведь его сам Путин спасал приказом-спецназом, едва ли не лично, как героя-диктатора, "нашего сукина сына"... Вот это как-то надо было бы отразить "неистовой" Фемиде Майдана. В войне он может "пособничать" примерно, как пуля из говна - мягкотелость эта не впишется ни в какие приговоры... Процесс смешной, и Юля его делает ещё смешнее - однако вот равнение на нормы ЕС в области правосудия, это сигнал и всей неонацистской братии. Я говорил, что после 9 мая госорганы займутся параллельно декомунизации и разоружением наци - и тут никто, кроме ЕС им не судья, а поэтому звучат именно такие нотки. И кто там кого раньше замочит, правосеки наблюдателей ОБСЕ или спецназ матушки-Германии правосеков - вот единственный актуальный вопрос украинишэ политикума.

Д.Ч.