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Московский листок

К православному президенту не пустили паломников - обманутых вкладчиков с иконой из Татарстана

Опубликовано 13.05.2017 в разделе комментариев 1

кризис татарстан рпц социальныйрегресс банкиры
К православному президенту не пустили паломников - обманутых вкладчиков с иконой из Татарстана

На Красной площади в Москве задержаны активисты из Татарстана Иван Климов и Дмитрий Бердников, которые хотели вручить президенту Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери, сообщает "ОВД-Инфо".

Активисты представляют движение обманутых вкладчиков татарского "Татфондбанка", они надеялись, что президент поможет разрешить их проблемы.

Бердников развернул плакат с обращением к Путину, а Климов снимал это на видео и вел прямую трансляцию в Facebook. Полицейские задержали обоих - Бердникова за пикет, а Климова - за съемку на Красной площади.

Их отвели в ОВД "Китай-город", после чего отпустили без составления протоколов, по-православному, ведь братия же во Христе... Да и жалко дурачков - сгорели денежки, а буржуи их безбожно прогуливают... 

Накануне Бердников устраивал пикет у здания администрации президента.

Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у "Татфондбанка", входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Права работать на финансовом рынке также лишены "ИнтехБанк", связанный с "Татфондбанком", и еще одно кредитное учреждение из Казани - "Анкорбанк".

В апреле "Татфондбанк" признали банкротом, оценив "дыру" в капитале более чем в 100 млрд рублей.

Проблемы "Татфондбанка" негативно сказались на многих более мелких банках Татарстана. Целый ряд кредитных организаций заявил о массовом оттоке средств клиентов. Еще несколько банков пострадали из-за того, что обслуживались в процессинговом центре "Татфондбанка".

От редакции: А причём тут Путин (в Татарстане имеется свой президент, кстати)? В конце концов, Путину там, внутри Кремля вполне хватает и своих икон и крестов (недавно лично открыл новый, памяти убиенного крамольникомъ Каляевымъ губернатора московскаго), и вон скоро очередные мощи приедут в его православную возрождающуюся на руинах СССР Русь... А православным вкладчикам, иконо-носцам - полагается знать основной принцип постсоветского сбережения деньжат: "бог дал, бог взял". Вот и всё! Вы же не за социализм и национализацию всех банков для слияния оных в Госбанк единый там собрались агитировать мультимиллиардера Путина, господа вкладчики? Ну, а если вас устраивает капитализм, то должны устраивать и его кризисы, дефолты и его неизбежные банкирские на*бки, без которых никакого первоначального и дальнейшего накопления капитала быть не может! Иконку - сдайте в одноимённый храм, он там рядом, на Никольской - ну, и ступайте с богом, далее копить, чтобы снова потерять: Христос терпел и вам велел...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
йЯЯй написал 13.05.2017 21:02
Нужно было одну икону Вове Плешивому, а еще одну Вове Гундяеву (в девичестве Михайлову) вручать - тогда помогло бы... ржу!
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