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Московский листок

Количество "европейцев" на Украине уменьшилось на четверть

Опубликовано 14.05.2017 в разделе комментариев 2

украина европа зарплата
Количество "европейцев" на Украине уменьшилось на четверть

Количество "миллионеров" на Украине в прошлом году сократилось на 24% по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС): "По итогам прошедшего года зарегистрировано 3504 лица, задекларировавших доход более 1 млн гривен (примерно $38 тысяч). В сравнении с предыдущим 2015 годом их количество уменьшилось на 1180 человек или на 24%", - сказано в сообщении.

Понятно, почему "миллионер" взято в кавычки? Потому что человек, получающий всего 38 тысяч долларов в год, чтобы стать "настоящим" долларовым миллионером, должен работать 30 лет, при этом не есть и не пить, а все деньги только откладывать. Ну а если откладывать только четверть заработанного, то потребуется трудиться 120 лет...

38 тысяч долларов в год - это 3 с небольшим тысячи долларов в месяц. То есть очень и очень средняя по европейским меркам зарплата. Как в Швеции, бельгии, Великобритании. И заметно меньше, чем в США, Австрии, Норвегии и Люксембурге.

Но на Украине на европейском уровне, оказывается, живут 3,5 тысячи человек!

А средняя зарплата на Украине - 686 долларов! Это средняя, то есть как в анекдоте про статистику: я съел курицу, а ты ничего, но в среднем мы слопали по полкурицы!

В рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинских миллиардеров. Первое место среди граждан Украины занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $4,6 млрд. Годом ранее его активы составляли $2,3 млрд. Второе место занял соучередитель и совладелец крупнейшей украинской финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов с $1,4 млрд. Год назад его состояние оценили в $1,3 млрд. Тройку самых богатых украинцев замкнул владелец компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк с состоянием в $1,2 млрд. Год назад его активы составляли $1 млрд.

То есть, как видим, доходы самых богатых украинцев очень даже заметно растут. Но как они влияют на среднюю величину? Ответим - на доходы Рината Ахметова в 686 долларах среднего работающего украинца приходится десятка. То есть без Рината остается только 676... На Боголюбова и Косюка, конечно, поменьше выходит - так, по доллару в минус. Ну а если взять доходы всех "настоящих" украинских миллионеров, не говоря о миллиардерах? Думаю, на обычного среднего работающего останется долларов по 150... Что, в общем, наглядно демонстрирует сокращение и без того небольшого числа тех, кто получает на Украине "европейскую" зарплату.

Зато за гроши, за которыми настоящий европеец даже со стула не встанет, украинца можно нанять собирать мебель в Польше или чистить унитазы во Франции. И даже отправить воевать на Донбасс - явно "герои АТО" в категорию украинских "европейцев" по зарплате не входят. А поскольку так называемый "безвиз" права работы для украинцев не дает, то Европа получает бесправных гастарбайтеров-нелегалов, то есть экономит на социалном обеспечении и в первую очередь на "белых" зарплатах. То есть в ближайшие годы заметного улучшения уровня жизни на Украине за счет европейского рынка труда не ожидается. Ну а собственный дает только 3,5 тысячи достойных вакансий... С тенденцией к сокращению.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик 771 написал 14.05.2017 00:40
Жадность сионистов Порошенок в Киеве зашкаливает?
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(без названия)
!@@@!TOJATO---KLOPO-DAV-!!!&& написал 14.05.2017 00:09
"Зато за гроши, за которыми настоящий европеец даже со стула не встанет, украинца можно нанять собирать мебель в Польше или чистить унитазы во Франции."
- Таки даже на кастрюлю, чтобы одеть на дурную рагульскую голову - таки может не хватить? То таки да-аа?
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