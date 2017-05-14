Политикофобия

Организаторы демонстрации против реновации запретили политическую эмблематику. Они против "политизации" исключительно социальной акции. Я понимаю активистов - у них ещё совершенно "монархическое" сознание. Потому что политика - это они знают - "борьба за власть". И они боятся того, что политики "их используют".

В их представлении политика делится на сакральную сферу, в которой царит власть (Путин, Собянин, Лавров, Шойгу), и низкую "грязную" область, в которой возятся непонятные им деятели, которые "только обманывают народ".

Поэтому у них "чистый" замысел отстоять свой уклад и свои интересы, и не надо примешивать к этому ничего "сомнительного".

Дополнением к этому миропониманию является "движение свидетелей Навального" - никакой политической борьбы - только поддержка человека, который только хочет ответа на вопрос только о виллах премьера (не об афере с акциями "Роснефти", не о событиях в Донбассе и не о событиях в Сирии).

Интересно, что противники политизации борьбы с реновацией наверно искренее полагают, свои действия такой коллективной мольбой к Путину и Собянину пощадить их - таких верных верноподданных, выступающую исключительно "социально". А появления партийных знамён - это ведь уже почти мятеж...

Я только хочу понять: противники "политизации" протеста на самом деле не понимают, что настоящая оппозиционная политика - это именно попытка лишения власть имущих финансовых и политических профитов (например, хитроумного замысла расколоть протестную волну в столице спорами о судьбе пятиэтажек), а вовсе не игры в кукольные выборы в кукольный парламент, или - они так хорошо усыпляют свою бдительность?