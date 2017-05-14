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Московский листок

Собрал больше всех собрал на Евровидении

Опубликовано 14.05.2017 в разделе комментариев 2

Подведены итоги конкурса "Евровидения 2017", который проходил в эти дни в Киеве. После подсчета голосов победителем объявлен участник от Португалии Сальвадор Собрал. Португальский певец победил с отрывом в 104 голоса. Представитель Болгарии Кристиан Костов занимает второе место, третье – шведский певец Робин Бенгтссон.

Любопытно, что еще вчера победу сулили итальянцу, который даже не вошел в тройку. Костову пророчили максимум третье место.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину, заняла 24 место.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: зачем в хохлопомойке жыдобандеровской евровиденье?
Э тО что ?! написал 14.05.2017 09:35
Дима! Это называется на цэ анальная культура! Понимать надо серьезность вопроса!
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зачем в хохлопомойке жыдобандеровской евровиденье?
Дмитрий.. г..Запорожье написал 14.05.2017 08:50
жыдобандеровцы только скачут в обдристанных штанах,и
визжат и хрюкают,совокупляясь с хохлосвиньями.
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