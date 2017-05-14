Собрал больше всех собрал на Евровидении

Подведены итоги конкурса "Евровидения 2017", который проходил в эти дни в Киеве. После подсчета голосов победителем объявлен участник от Португалии Сальвадор Собрал. Португальский певец победил с отрывом в 104 голоса. Представитель Болгарии Кристиан Костов занимает второе место, третье – шведский певец Робин Бенгтссон.

Любопытно, что еще вчера победу сулили итальянцу, который даже не вошел в тройку. Костову пророчили максимум третье место.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину, заняла 24 место.