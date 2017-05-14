СМС-переписка агентов СБУ перед подрывом джипа ОБСЕ стала достоянием ополченцев в ЛНР

В распоряжение Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики попала смс-переписка, в которой идет речь о подрыве машины мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Марочко, сообщения были перехвачены «с серверов украинских операторов». По его словам, материалы смс-переписки свидетельствуют «о подрыве машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР».

Марочко отметил, что сообщения датируются 7 мая и доказывают, что СБУ и украинские спецподразделения пытаются скрыть свою причастность к теракту. При этом представитель Народной милиции предоставил журналистам фрагменты переписки.

Любопытно, как в этом случае поведёт себя не столько европейская общественность и соответствующие институты, с более интересно, как отреагирует активно участвующая в жизни непризнанных РФ республик охранка - она же Следственный Комитет РФ. Он любит заводить уголовные дела по каждому инциденту в ДНР и ЛНР - как у них бумаги-то хватает?

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) из-за действий, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой областей Украины (граждан Украины, которых СК не имеет никакой юрисдикции защищать). Об этом говорится в сообщении ведомства. В СКР отметили, что будут установлены не только те лица, которые исполняли «преступные приказы», но и те, кто их отдавал.

По данным следствия, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя «преступные приказы вышестоящего командования», с 1 по 5 мая 2017 года обстреляли из тяжелых видов оружия гражданские объекты в населенных пунктах Донецкой области. В результате обстрела погиб один мирный житель, четверо человек, среди которых беременная женщина, получили ранения.

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