Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СМС-переписка агентов СБУ перед подрывом джипа ОБСЕ стала достоянием ополченцев в ЛНР

Опубликовано 14.05.2017 в разделе комментариев 0

днр лнр сбу
СМС-переписка агентов СБУ перед подрывом джипа ОБСЕ стала достоянием ополченцев в ЛНР

В распоряжение Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики попала смс-переписка, в которой идет речь о подрыве машины мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает «Федеральное агентство новостей». 

Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Марочко, сообщения были перехвачены «с серверов украинских операторов». По его словам, материалы смс-переписки свидетельствуют «о подрыве машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР».

Марочко отметил, что сообщения датируются 7 мая и доказывают, что СБУ и украинские спецподразделения пытаются скрыть свою причастность к теракту. При этом представитель Народной милиции предоставил журналистам фрагменты переписки.

Любопытно, как в этом случае поведёт себя не столько европейская общественность и соответствующие институты, с более интересно, как отреагирует активно участвующая в жизни непризнанных РФ республик охранка - она же Следственный Комитет РФ. Он любит заводить уголовные дела по каждому инциденту в ДНР и ЛНР - как у них бумаги-то хватает?

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) из-за действий, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой областей Украины (граждан Украины, которых СК не имеет никакой юрисдикции защищать). Об этом говорится в сообщении ведомства. В СКР отметили, что будут установлены не только те лица, которые исполняли «преступные приказы», но и те, кто их отдавал.

По данным следствия, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя «преступные приказы вышестоящего командования», с 1 по 5 мая 2017 года обстреляли из тяжелых видов оружия гражданские объекты в населенных пунктах Донецкой области. В результате обстрела погиб один мирный житель, четверо человек, среди которых беременная женщина, получили ранения.

Материалы по теме:

К трехлетию рухнувших надежд Донбасса

Охранка сырьевой империи оказывает мощную поддержку ДНР и ЛНР всё новыми уголовными делами



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Собрал больше всех собрал на Евровидении
Собрал больше всех собрал на Евровидении
14.05.2017
К трехлетию рухнувших надежд Донбасса
К трехлетию рухнувших надежд Донбасса
13.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Макрона и Олланда назвали подлецами (1)
Собрал больше всех собрал на Евровидении (2)
СМС-переписка агентов СБУ перед подрывом джипа ОБСЕ стала достоянием ополченцев в ЛНР (0)
Количество "европейцев" на Украине уменьшилось на четверть (11)
Политикофобия (8)
К православному президенту не пустили паломников - обманутых вкладчиков с иконой из Татарстана (4)
Тимошенко побаивается оправдания Януковича в глазах европейской общественности (5)
Индонезийские исламисты объявили войну богатым китайцам вместо просто классовой войны (9)
Модернизировать ракетные вооружения "Адмирала Кузнецова" сырьевой империи уже не на что (10)
Армия бедных в Путинской России доросла до 23 миллионов, но на лекарства обещают субсидии (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Джин, выпущенный из бутылки, находится в руках у США
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А власть антихриста тоже от бога или как?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы тебя приветствуем, уродливое будущее !
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Умирать за Родину и рожать за Родину
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss