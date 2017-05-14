Макрона и Олланда назвали подлецами

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс назвал президента Франсуа Олланда и избранного президента страны Эммануэля Макрона "подлецами", однако пожелал новому главе государства успехов.

"Я максимально трезво оцениваю Макрона и его команду. Олланд — подлец, но у него есть рамки. Макрон — тоже подлец, но у него нет правил поведения, а значит, нет ограничений", — заявил Вальс в интервью газете Journal du Dimanche.

- На днях делая прогнозы по будущему составу "команды Макрона" говорили, что премьером будет назначен или Вальс, или Жюппе, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Такое чувство, что Вальс назначен не будет... Но в целом это не очень важно, роль премьера в Пятой республике достаточно техническая. Я бы на месте Макрона назначил свою жену, вот бы все удивились!