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Московский листок

Макрона и Олланда назвали подлецами

Опубликовано 14.05.2017 в разделе комментариев 1

Макрона и Олланда назвали подлецами

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс назвал президента Франсуа Олланда и избранного президента страны Эммануэля Макрона "подлецами", однако пожелал новому главе государства успехов.

"Я максимально трезво оцениваю Макрона и его команду. Олланд — подлец, но у него есть рамки. Макрон — тоже подлец, но у него нет правил поведения, а значит, нет ограничений", — заявил Вальс в интервью газете Journal du Dimanche.

- На днях делая прогнозы по будущему составу "команды Макрона" говорили, что премьером будет назначен или Вальс, или Жюппе, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Такое чувство, что Вальс назначен не будет... Но в целом это не очень важно, роль премьера в Пятой республике достаточно техническая. Я бы на месте Макрона назначил свою жену, вот бы все удивились!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
йЯЯй написал 14.05.2017 09:46
"Макрона и Олланда назвали подлецами" - про Олланда ничего не знаю (в отличие от Лизы Письковой, во Фпвнции не живу), а вот на назывании Макрона подлецом шапиры на путлеровских говноСМИ заработали не одну кучу бабла. Так что Вальс (тоже не знаю, кто такой) не оригинален - мастурбирующих языками шапир ему все равно не переплюнуть.
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