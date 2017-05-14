Вы будете смеяться, но Путин опять сел за рояль, в китайских кустах

Владимир Путин в воскресенье исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге во время своего официального визита в Пекин. После выступления на открытии Международного форума "Один пояс - один путь" Путин приехал в императорскую резиденцию "Дяоюйтай" в западной части Пекина, где должна пройти серия его переговоров с зарубежными коллегами. В ожидании первого собеседника - председателя КНР Си Цзиньпина - Путин сел за рояль и исполнил пару мелодий, передает ТАСС.

Он наиграл мелодии популярных песен: "Московские окна" поэта Михаила Матусовского на музыку Тихона Хренникова и "Город над вольной Невой" Александра Чуркина на музыку Василия Соловьева-Седого, которая считалась неофициальным гимном Ленинграда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами уточнил, что "пока (Путин) ждал начала двусторонней встречи с Си Цзиньпином, президент и поизучал бумаги справочные к предстоящей беседе, и заодно поиграл на рояле".

От редакции: Сезонные особенности кремлёвского пиара довольно-таки предсказуемы. Стерхи ещё не прилетели, а амфоры не приплыли по дну. Правда, там недалеко от КНР горят забайкальские леса и даже дома - но это не повод вылетать Путину лично тушить на самолёте, фишка старая, не работает на плюс рейтинга... Зато зтяжная зима охарактеризовалась хоккейной реинкарнацией президента, он встал на коньки (хотя раньше якобы "копыта разъезжались"), взял клюшку, надел шлем, и дорогие россияне наполнились доверху души новой дозой терпения - уж если и погоду такую терпят, то стерпят трудящиеся и прибавление олигархов на своей шее. Причём олигархов этих всё чаще награждают в Кремле - всё тот же Путин награждает. много для отечества делают! Наградил миллиардера Усманова орденом - и можно за рояль, опять рояль, хотя вроде бы мероприятие никак не связано с благотоврительностью... Но - может, связано?

Зачем так зачастили в КНР силовигархи, то Путин, то Сечин, то все они вместе, со свитой из КПРФ? Да известно, зачем - тут воистину у сырьевой империи "Один путь", не менявшийся с нулевых: то кусок Роснефти продают, но продать не могут, то договариваются, как бы "Силу Сибири" ввести в строй побыстрее и повыгоднее для своего ненасытного класса. Нефть да газ - вот и всё существенное в этих переговорах. Как и век назад, только не с Китаем, "Россия, которую потеряли" в 1917-м - торгует сырьём. Но торгует интеллигентно, мило. О российском кредитовании китайских рабочих, что строят трубопровод, вроде бы договорились - но "Россия щедрая душа", причём ещё и с такими интеллигентными колониальными властями. Они могут не "Мурку", как Поклонская, а вполне даже советские мелодии наигрывать - наверное, символично, что советское наследие распродают соседям под советские мелодии... Такие "неожиданности" на рояле оычно планируются где-то за месяц, продумываются места расположения телекамер, хорошая запись звука и так далее. Но пиар удался: вся Россия умилилась, ведь её богатствами недр торгуют с Китаем такие образованные господа! "Господа офицеры", которые и "Лунную сонату" слабать могут по случаю, как в "Чапаеве"... Им всё доверить можно...

Д.Ч.

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