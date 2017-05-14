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Московский листок

Глава Газпрома заявил, что стадион "Зенит-арена" не пригоден для игры в футбол

Опубликовано 14.05.2017 в разделе комментариев 2

Глава Газпрома заявил, что стадион "Зенит-арена" не пригоден для игры в футбол

Глава компании "Газпром" (главный спонсор футбольного клуба "Зенит") Алексей Миллер заявил, что газон стадиона "Зенит-Арена" не пригоден для проведения футбольных матчей.

"Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории", - цитирует Миллера РИА Новости. По его словам, решение перенести ближайший матч "Зенита" на стадион "Петровский" было правильным.

Напомним, строительство «Зенит-Арены» началось в 2006 году и длилось в течение десяти лет. Первоначальный бюджет строительства «Зенит-Арены» составлял 6,7 млрд руб., но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, сдвигались и сроки сдачи объекта. По последним оценкам, общая стоимость строительства превысила 42 млрд руб.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Лис написал 14.05.2017 12:03
Православному Мордору и ублюдочному "русскому миру" настает кирдык.Такая какашка никому не нужна.Народ быть дойной коровой для богатых тварей больше быть не желает.
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ничего удивительного!
BeobachterR написал 14.05.2017 11:38

с танкими путлеровцаме економике Рашке реально можно получить травму, несовместную с жизнью; и регионы бывшей РФ будут отскакивать по абсолютно непредсказуемой траектории!!!
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