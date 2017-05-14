Глава Газпрома заявил, что стадион "Зенит-арена" не пригоден для игры в футбол

Глава компании "Газпром" (главный спонсор футбольного клуба "Зенит") Алексей Миллер заявил, что газон стадиона "Зенит-Арена" не пригоден для проведения футбольных матчей.

"Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории", - цитирует Миллера РИА Новости. По его словам, решение перенести ближайший матч "Зенита" на стадион "Петровский" было правильным.

Напомним, строительство «Зенит-Арены» началось в 2006 году и длилось в течение десяти лет. Первоначальный бюджет строительства «Зенит-Арены» составлял 6,7 млрд руб., но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, сдвигались и сроки сдачи объекта. По последним оценкам, общая стоимость строительства превысила 42 млрд руб.