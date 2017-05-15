Подмосковная война с МСЗ

13 мая жители шести районов: Воскресенского, Коломенского, Ступинского, Раменского, Серпуховского и Чеховского приняли участие в протестном митинге против планов строительства мусоросжигательного завод в деревне Степанщино сельского поселения Феденское Воскресенского района.

Речь идет об одном из четырех заводов, планируемых построить в Подмосковье по федеральному проекту «Чистая страна».

Изначально, завод хотели построить в самом Воскресенске, утверждая, что МСЗ экологически безопасное и людям опасаться нечего. А в качестве примера приводили Вену, Париж, Токио. Где мусоросжигательные заводы стоят в городах и никому не мешают.

Однако чиновники не учли, что российская реальность, где любой проект наполовину разворовывают, а оставшуюся, делают кое-как, жителей не устраивает.

Да и мусоросжигание давно уже считается устаревшим способом во всем мире, где предпочитают сортировать и перерабатывать ТБО.

Воскресенский активист Алексей Холкин неоднократно проводил массовые митинги в Воскресенске, и результаты дали свои плоды.

Строительство МСЗ в Воскресенске запретили, перенеся проект от первоначального плана на 30 километров в деревню Свистягино Воскресенского района.

Правда, надежда, что подобное соломоново решение устроит воскресенских активистов – не оправдалась, поскольку гражданские экологи, включая Алексея Холкина, уверены, что строительство МСЗ приведет к значительному ухудшению экологической ситуации в области и напрямую коснется четырех районов: Воскресенского, Коломенского, Ступинского, Раменского.

А потому, солнечным днем перед зданием сельской администрации Феденское в деревне Степанщино прошел митинг и пикетирование.

Поскольку площади перед зданием администрации, как таковой нет, то триста человек, собравшиеся на митинг с трудом поместились на небольшом пяточке земли, благодаря чему митинг получился еще более горячим.

- Так сложилось, что именно я стал организатором митингов в Воскресенске, - произнес Алексей Холкин. – Да, планы действительно изменили, и завод убрали из Воскресенска. Передвинули к вам, жителям Степанщино и Свистягино. Однако я не считаю это победой жителей Воскресенска, а скорее отсроченной гибелью всего района.

Выступавшие жители вторили ему.

- У меня здесь растут дети, почему, из-за безграмотности чиновников, приведших область на грань экологической катастрофе, мы должны ставить жизнь своих чад под угрозу? – эмоционально произнесла одна из жительниц.

Практически каждый из выступавших говорил о том, что в принципе не желает видеть мусоросжигательный завод вблизи своего дома и вообще не верит заверением чиновников, о безопасности данного предприятия. И у каждого имеется основание говорить так – на руках отписки чиновников.

И еще один важный момент.

Сельские депутаты уже обратились в прокуратуру, дабы расследовать, каким образом Андрей Воробьев, незаконно, как считают сельские народные избранники, перевел земельный участок в 40 гектар, где планируется возведение МСЗ, в промышленное назначение?

Похоже, что перевод земель сельскохозяйственного назначения и земель лесфонда в промышленное назначение, становится трендом губернатора Воробьева.

И все это происходит в год экологии…

Перевод земель и обращение сельских депутатов напрямую возвращает нас к реформе МСУ, насильственно насаждаемой губернатором.

Именно она позволила забрать в область разработку генпланов и ПЗЗ, перевод земель с/х назначения, а также отмену прямых выборов и создание городских округов.

Когда реформа только насаждалась, областные депутаты мчались в каждый район, рассказывать о плюсах городских округов. А вот на протестных митингах, люди их не увидели. Зато сельские депутаты были на нем, все, как один.

Вот она доступность муниципального уровня власти. Вот то, чего жителей лишают. Что порождает закономерный вопрос, а не превратиться ли повсеместно царящий экоцид, в откровенный геноцид населения? С безучастно взирающими окружными депутатами и назначаемыми из Красногорска главами?

После окончания митинга люди одели костюмы химзащиты и выстроились с протестными плакатами вдоль автомобильной трассы, а проезжающие мимо автомобили гудели им в знак солидарности.