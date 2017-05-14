Реновация как мобилизация: не менее пяти тысяч москвичей вышли митинговать против Собянина

Порядка пяти тысяч человек принимают участие в согласованном митинге по вопросу реновации городского жилья в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции. "На проспекте Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимает участие около 5 тысяч человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Ожидается, что поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в июле.

Ряд инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому законопроекту.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район. Собянин отметил, что первые переселенцы получат жилье уже осенью этого года.

В стиле реновации, однако сносят и исторические памятники в ЦАО. В первой декаде мая был осуществлён снос экскаваторами главного дома городской усадьбы Неклюдовой (1840-е гг.; перестроена в ХХ в.). Здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу. Таким образом, в самом центре Москвы, в границах зоны охраны памятников архитектуры, мэрией легализована точечная застройка: как минимум 7-этажное здание на месте исторического 3-этажного.

Дом на М. Бронной, 15 - адрес первой в Москве детской больницы - предшественницы знаменитой Филатовской. В 1906 году в здании открывается Народная консерватория, музыкальная секция Московского общенародного университета, созданная С.И. Танеевым (1856-1915). Здесь работали выдающиеся русские музыканты: С.И. Танеев, А.Ф. Гедике, А.Б. Гольденвейзер, А.А. Крейн и многие другие, эксперты рекомендовали следующее: "Учитывая значение здания в истории Москвы, оно должно быть поставлено на охрану как памятник истории и культуры. Рекомендуются научная реставрация уличного фасада и текущий ремонт по мере амортизации". Однако так "реставрировать" научил стройкомплекс ещё Лужков, а Собянин - превзошёл, молодец, действует решительно, как немцы под Москвой в 1941-м. Вполне логично завтра будут смотреться триколоры на Красной площади...

Материалы по теме:

Политикофобия

Вторая сторона реновации

Сотни миллионов в воздух, чтоб проснулась власть миллионов

В Ленинградской области валится само - в Москве Собянин помогает

Армия бедных в Путинской России доросла до 23 миллионов, но на лекарства обещают субсидии