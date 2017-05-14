Реновация как мобилизация: не менее пяти тысяч москвичей вышли митинговать против Собянина

Порядка пяти тысяч человек принимают участие в согласованном митинге по вопросу реновации городского жилья в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции. "На проспекте Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимает участие около 5 тысяч человек", - сказал сотрудник пресс-службы.
Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Ожидается, что поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в июле.
Ряд инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому законопроекту.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район. Собянин отметил, что первые переселенцы получат жилье уже осенью этого года.
В стиле реновации, однако сносят и исторические памятники в ЦАО. В первой декаде мая был осуществлён снос экскаваторами главного дома городской усадьбы Неклюдовой (1840-е гг.; перестроена в ХХ в.). Здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу. Таким образом, в самом центре Москвы, в границах зоны охраны памятников архитектуры, мэрией легализована точечная застройка: как минимум 7-этажное здание на месте исторического 3-этажного.
Дом на М. Бронной, 15 - адрес первой в Москве детской больницы - предшественницы знаменитой Филатовской. В 1906 году в здании открывается Народная консерватория, музыкальная секция Московского общенародного университета, созданная С.И. Танеевым (1856-1915). Здесь работали выдающиеся русские музыканты: С.И. Танеев, А.Ф. Гедике, А.Б. Гольденвейзер, А.А. Крейн и многие другие, эксперты рекомендовали следующее: "Учитывая значение здания в истории Москвы, оно должно быть поставлено на охрану как памятник истории и культуры. Рекомендуются научная реставрация уличного фасада и текущий ремонт по мере амортизации".
Однако так "реставрировать" научил стройкомплекс ещё Лужков, а Собянин - превзошёл, молодец, действует решительно, как немцы под Москвой в 1941-м. Вполне логично завтра будут смотреться триколоры на Красной площади...
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Калуст написал 14.05.2017 17:02
Так запугали москвичей, так запугали!
стоик776 написал 14.05.2017 17:01
Айфончик ненавидит русских?
карликовый Самец ненавидит Людей?
Случайный гость написал 14.05.2017 16:56
Левон Казарян написал 14.05.2017 16:46
йЯЯй написал 14.05.2017 16:45
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И это при том, что Навальный не выступал, не призывал, а просто шел со всеми вместе... думаю, один вид Навального с женой и сыном оскорбляет чувства Вовы Плешивого - оттого и попросили Навального уйти. Я фигею!