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Московский листок

Пока Путин играл на рояле в КНР, затопило не только Ишим, но и трассу Тюмень-Омск

Опубликовано 14.05.2017 в разделе комментариев 1

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Пока Путин играл на рояле в КНР, затопило не только Ишим, но и трассу Тюмень-Омск

В Тюменской области в авральном порядке укрепляют дамбы и устанавливают ночное дежурство ввиду угрозы подтопления федеральной трассы Тюмень-Омск. Паводковая волна сейчас идет в сторону Абатского района, где под водой могут оказаться шесть населенных пунктов.

Как сообщили сегодня в пресс-службе губернатора, минувшей Ночью были завершены основные работы по защите от паводка участка федеральной автотрассы на территории Абатского района. "Вода подошла очень близко к федеральной автомагистрали в районе села Абатское. Перекрытие даже одной полосы движения для производства работ сразу привело к образованию огромной пробки. Полной остановки движения на автотрассе, по которой проходит около 10 тысяч автомашин в сутки, допустить нельзя", - заявил глава региона Владимир Якушев.

Якушев вылетел на вертолете из Ишима в Викуловский район, где тоже готовятся к приближающейся волне паводка. За прошедшие сутки уровень реки Ишим там поднялся на 36 см и достиг отметки 692 см.

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, в Ишиме остается подтоплено 5934 нежилых садоводческих участка и 53 жилых дома. В Ишимском муниципальном районе подтоплено 674 нежилых садоводческих участка и 77 жилых домов, на территории Абатского района подтопленных домов нет.

Напомним, 11 мая эвакуация жителей началась в еще одном микрорайоне города Ишим в Тюменской области из-за паводка, где под угрозой затопления находятся восемь улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В г. Ишим в микрорайоне Серебрянка началась эвакуация жителей, рано утром из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества "Энергетик". В зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц. Межведомственной комиссией идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении: задействованы электросирены, специалисты пешком обходят жилые дома", - говорится в сообщении.

Для эвакуации граждан подготовлен общественный и спецтранспорт. "Для проживания людей работают семь пунктов временного размещения (ПВР). Туда можно прибыть самостоятельно либо через сборно-эвакуационный пункт. Заявку на эвакуацию имущества, а также животных можно подать по телефону ЕДДС города Ишима 5-16-37, 5-16-85 или 112", - уточнили в пресс-службе.

А в это время - там, в общем-то неподалёку, по ту сторону китайской границы...

Владимир Путин в воскресенье исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге во время своего официального визита в Пекин. После выступления на открытии Международного форума "Один пояс - один путь" Путин приехал в императорскую резиденцию "Дяоюйтай" в западной части Пекина, где должна пройти серия его переговоров с зарубежными коллегами. В ожидании первого собеседника - председателя КНР Си Цзиньпина - Путин сел за рояль и исполнил пару мелодий, передает ТАСС.

Он наиграл мелодии популярных песен: "Московские окна" поэта Михаила Матусовского на музыку Тихона Хренникова и "Город над вольной Невой" Александра Чуркина на музыку Василия Соловьева-Седого, которая считалась неофициальным гимном Ленинграда.

No comments, как говорится... "Он ещё играет?" - уместно тут задать вопрос любимейшего режимом профессора Преображенского.

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Всего комментариев к статье: 1
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Партия
Ленин написал 14.05.2017 18:10
Путин
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