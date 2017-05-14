Запуск ракеты из КНДР всполошил расеянских генералов не меньше, чем американских и японских

Северная Корея около 05:30 утра в воскресенье по японскому времени (23:30 субботы по Москве) из района северо-западного города Кусон осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по данным японского правительства, пролетела около 800 км и упала в Японское море в 400 км от основной территории Японии.

Время полета ракеты составило около 30 минут. По данным Тихоокеанского командования ВС США, траектория полета не указывает на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, передает ТАСС. По данным источников телекомпании CNN в Пентагоне, ракета упала в воду в 60 милях (около 100 км) к югу от российского Приморского края.

Однако у Минобороны РФ другие данные: "Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - сказано в заявлении военного ведомства, которое цитирует "Интерфакс". По расчетам российских военных ракета упала в центральной части Японского моря примерно в 500 км от территории России, при этом на протяжении 23 минут полета "баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН (система предупреждения о ракетном нападении).

Между тем в Минобороны Японии, основываясь на имеющихся данных, полагают, что запущенная ракета могла принадлежать к новому типу вооружений. "Высота полета ракеты превысила 2000 км. Есть вероятность, что это был новый тип ракеты", - заявила журналистам глава ведомства Томоми Инада.

Это предположение в интервью телеканалу NHK также подтвердил бывший командующий морскими Силами самообороны Японии Макото Ямадзаки. По его словам, исходя из времени полета можно сделать вывод, что ракета "была запущена под более прямым углом, чем обычно". "Таким образом, при запуске под обычным углом такая ракета могла бы преодолеть 4000 км. Это расстояние до острова Гуам, что представляет угрозу для США", - добавил Ямадзаки.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на республиканский объединенный комитет начальников штабов добавило, что КНДР произвела запуск ракеты неопределенного типа в провинции Пхекан-Пукто, в районе Кусон, расположенном к северо-западу от северокорейской столицы Пхеньяна, передает РБК.

Белый дом: новый пуск ракеты КНДР - провокация, требующая резкого ужесточения санкций

Администрация США считает новый ракетный пуск в КНДР провокацией, на которую мировое сообщество должно ответить резким ужесточением санкций в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, которое цитирует CNN.

По его словам, президент США Дональд Трамп был проинформирован о новом ракетном испытании, проведенном Северной Кореей. "Поскольку ракета упала так близко от российской земли - в действительности, намного ближе к России, чем к Японии, - президент не может себе представить, чтобы Россия была довольна произошедшим", - отметил Спайсер.

С его точки зрения, действия Пхеньяна "слишком долго были вопиющей угрозой". "Южная Корея и Япония внимательно следят за ситуацией вместе с нами (то есть США)", - подчеркнул официальный представитель американского лидера. При этом он заверил, что Вашингтон сохраняет "нерушимую приверженность" обеспечению безопасности союзников "перед лицом серьезной угрозы со стороны Северной Кореи", передает ТАСС.

Напомним, в начале января 2017 года агентство "Ренхап" сообщало, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. По данным агентства, планировалось создать отряд численностью в одну-две тысячи человек, в задачи которого будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководства КНДР.

Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре 2016 года Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

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