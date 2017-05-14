Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Собянин таки взорвал Москву

Опубликовано 14.05.2017 автором в разделе комментариев 4

москва собянин реновация
Собянин таки взорвал Москву

Только вернулись с митинга против реновации. Петя монтирует материал. Выводы – сейчас.

МВД нагло врет: не 5 тысяч собралось на протест, а 50 тысяч минимум. Не все даже через рамки смогли пройти. Люди разъярены произволом, идет слияние разных линий протеста в один поток.

Сумрачный Оленевод, как мы и предсказывали, смог взорвать яростью Москву. То есть, Путину от подложил взрывчатую свинью. Принять решение об огромной перестройке столицы без обсуждения, без внятного плана и общегородского референдума? Даже москвичи таких мансов не поняли и вышли на протест массой.

2017 год становится годом, когда не мы, простые смертные, а сама «элита» в силу своей жадности, тупости и неумелости, в силу иссякания нефтегазовой кормушки, взрывает страну. Сама заносит мешки с порохом в подвал и чиркает спичкой. Это вам не 2012 год – пора массовых протестов, выход людей из апатии идут на фоне глубокого экономического кризиса и явного самоустранения Кремля от проведения антикризисной политики. Система сама разрушает себя из-за своего уродства, спеси и тупости.

Налицо ловушка: если сейчас остановить кавалерийскую реновацию и даже отправить Собянина в отставку, то огромные бюджетные деньги не вольются в карманы московской строительной группировки. В результате ее компании начнут разоряться, на рынке окажется громадный объем непродаваемой недвижимости (по таким ценам в кризис ее никто не берет). Дальше – лопание пузыря московской недвижимости, новый виток банковского кризиса (залоги пропадают, строители не могут вернуть кредиты). Дальше – точно переход экономического кризиса в политическую бурю. Продолжить реновацию – нарваться на социальный взрыв.

В эту ловушку власть сама себя поймала. Максим Калашников с 1998 года писал книги, доказывая: РФ нужна экономика не сырья пополам со строительством, а полноценная научно-производственная система с адекватной кредитно-финансовой политикой и разумным протекционизмом. Нужно не в олимпиадах и футбольных мундиалях деньги бессмысленно сжигать, не в Сирийской авантюре, а вливать их в грандиозное промышленное развитие РФ, в новое жилье, в новую инфраструктуру.

Власть поступила наоборот. Теперь расплата неминуема. Теперь наш долг – протестами вправить ей мозги и остановить самоубийственные для РФ решения. Теперь нельзя протестовать поврозь: нужно по любому поводу выходить всем. Включая и тех, кто против 282-й статьи. Реновация отталкивает от власти и рядовых сотрудников МВД, замечу…

Пока Собянин взбунтовал Москву. А вот уж и Трамп с наращиванием добычи нефти и газа в США поспевает…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 9
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
просто смешно написал 14.05.2017 20:08
Пришло якобы 50 тыс, постояли на коленях, и разошлись
ух как страшно!
Ответить
Автору.
Лис написал 14.05.2017 19:53
А что вы хотите от людей,которые захватили власть в результате криминального вооруженного переворота?"Хочешь победить врага-воспитай его детей".Все дети так называемой "элиты" живут и работают за границей.Они рассматривают Россию только как свою будущую кормушку.Народу в основной его массе глубоко фиолетовы и Путин и Навальный и Собянин.Нас спасать не надо.Нормальные герои всегда идут в обход.Октябрьскую революцию сделали женщины,которым нечем было кормить своих детей.Тоже самое будет и с ублюдочной "властью" РФ.Судьба клерикальной помойки интересна только тем кто имеет с нашего труда профит.А нам на нее глубоко наплевать.
Ответить
НЕПОНЯТКИ
Скептик написал 14.05.2017 19:52
Спасибо, Максим за правдивое освещение того, что происходит. Только что посмотрел новости. Там показали, что недовольные москвичи вышли на протест. И тут же показывают, что какие - то москвичи сами требуют, чтобы их пятиэтажки включили в программу переселения. Интересно, это правда или нет? Но скорее всего опять пытаются представить этот протест, как отдельное недовольство небольшой группы людей. Также в репортаже указывается, что Государственная Дума примет специальный законопроект, чтобы люди могли обращаться в суд по данному вопросу. Опять непонятно - у нас правовое государство? Ведь именно так декларируется. Зачем тогда принятие какого - то дополнительного закона. то есть власть сама себе не доверяет? Вообщем сплошные непонятки.
А в интернете читаю, что наш Президент на встрече с Президентом Чехии сказал о росте реальных доходов граждан РФ. Непонятно только, у каких граждан повышаются доходы? Лично я таких знакомых не имею. Наоборот все говорят о том, что работодатели под любым предлогом стараются урезать зарплату. Да и так она падает, так как самое маленькое производство завязано на продаже произведенной продукции. А продажи падают. Получается замкнутый круг, о котором говорит и Максим Калашников и Жуковский и другие экономисты. Словом, население постепенно погружается в нищету.
Ответить
Арифметика-лженаука(в кремле)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 14.05.2017 19:39
То,что у наших правителей плохо с арифметикой,вопрос давно известный.Может быть они в одной школе с Рабиновичем из того анеклота ее изучали?
-Мойша,сколько будет два плюс два?
-А мы продаем или покупаем?
Так и у этих.Если надо себе,то 86%,а если очень хочется,то и все 146%.Если это митинг оппозиции,то опять никто не пришел.Какиепять тысяч?!Весь проспект Сахарова забит!Хоть бы фото посмотрели,дедилы б..ь!
Отдельно хочется поздравить нашего мерьСобянина!Вы наконец добились того, к чему так упорно
шли.Так ненавидимые вами москвичи наконец то открыто высказали все.что думают о вас и
вашем правлении.Вернее разрушении так ненавистного вам города,где мы живем.Вернее еще не все,но основное уже понятно.как понравилось,когда десятки тысяч человек скандируют-Собянина в отставку?!То ли еще будет!
P.S.С Навальным это вообще полный беспредел!И ПАНИКА!Путин боится одного только вида Навального,он не может даже произнести его имя!Думаю ночами кошмары мучают.Вот и пусть боится,пусть почаще вскакивает ночью-от судьбы не убежишь.А судьба вырисовывается незавидная.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Собрал больше всех собрал на Евровидении
Собрал больше всех собрал на Евровидении
14.05.2017
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова рассмешил Ляшко
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова...
14.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова рассмешил Ляшко (0)
Собянин таки взорвал Москву (4)
По данным Национального Лидера, реальные доходы дорогих россиян только растут, 23 миллиона бедных не в счёт (1)
Запуск ракеты из КНДР всполошил расеянских генералов не меньше, чем американских и японских (0)
Пока Путин играл на рояле в КНР, затопило не только Ишим, но и трассу Тюмень-Омск (4)
Реновация как мобилизация: не менее пятнадцати тысяч москвичей вышли митинговать против Собянина (16)
Глава Газпрома заявил, что стадион "Зенит-арена" не пригоден для игры в футбол (11)
Вы будете смеяться, но Путин опять сел за рояль, в китайских кустах (32)
Макрона и Олланда назвали подлецами (5)
Собрал больше всех собрал на Евровидении (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oчень пo-дoнецки:)))
Дарья Митина Дарья Митина: Смoтреть, слушать и радoваться - 1
Максим Калашников Максим Калашников: СОБЯНИН ТАКИ ВЗОРВАЛ МОСКВУ
Максим Калашников Максим Калашников: Подчинённые Лаврова выдают за красноармейцев лесных братьев
Дарья Митина Дарья Митина: Смoтреть, слушать и радoваться
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss