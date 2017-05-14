Собянин таки взорвал Москву

Только вернулись с митинга против реновации. Петя монтирует материал. Выводы – сейчас.
МВД нагло врет: не 5 тысяч собралось на протест, а 50 тысяч минимум. Не все даже через рамки смогли пройти. Люди разъярены произволом, идет слияние разных линий протеста в один поток.
Сумрачный Оленевод, как мы и предсказывали, смог взорвать яростью Москву. То есть, Путину от подложил взрывчатую свинью. Принять решение об огромной перестройке столицы без обсуждения, без внятного плана и общегородского референдума? Даже москвичи таких мансов не поняли и вышли на протест массой.
2017 год становится годом, когда не мы, простые смертные, а сама «элита» в силу своей жадности, тупости и неумелости, в силу иссякания нефтегазовой кормушки, взрывает страну. Сама заносит мешки с порохом в подвал и чиркает спичкой. Это вам не 2012 год – пора массовых протестов, выход людей из апатии идут на фоне глубокого экономического кризиса и явного самоустранения Кремля от проведения антикризисной политики. Система сама разрушает себя из-за своего уродства, спеси и тупости.
Налицо ловушка: если сейчас остановить кавалерийскую реновацию и даже отправить Собянина в отставку, то огромные бюджетные деньги не вольются в карманы московской строительной группировки. В результате ее компании начнут разоряться, на рынке окажется громадный объем непродаваемой недвижимости (по таким ценам в кризис ее никто не берет). Дальше – лопание пузыря московской недвижимости, новый виток банковского кризиса (залоги пропадают, строители не могут вернуть кредиты). Дальше – точно переход экономического кризиса в политическую бурю. Продолжить реновацию – нарваться на социальный взрыв.
В эту ловушку власть сама себя поймала. Максим Калашников с 1998 года писал книги, доказывая: РФ нужна экономика не сырья пополам со строительством, а полноценная научно-производственная система с адекватной кредитно-финансовой политикой и разумным протекционизмом. Нужно не в олимпиадах и футбольных мундиалях деньги бессмысленно сжигать, не в Сирийской авантюре, а вливать их в грандиозное промышленное развитие РФ, в новое жилье, в новую инфраструктуру.
Власть поступила наоборот. Теперь расплата неминуема. Теперь наш долг – протестами вправить ей мозги и остановить самоубийственные для РФ решения. Теперь нельзя протестовать поврозь: нужно по любому поводу выходить всем. Включая и тех, кто против 282-й статьи. Реновация отталкивает от власти и рядовых сотрудников МВД, замечу…
Пока Собянин взбунтовал Москву. А вот уж и Трамп с наращиванием добычи нефти и газа в США поспевает…
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просто смешно написал 14.05.2017 20:08
ух как страшно!
Лис написал 14.05.2017 19:53
Скептик написал 14.05.2017 19:52
А в интернете читаю, что наш Президент на встрече с Президентом Чехии сказал о росте реальных доходов граждан РФ. Непонятно только, у каких граждан повышаются доходы? Лично я таких знакомых не имею. Наоборот все говорят о том, что работодатели под любым предлогом стараются урезать зарплату. Да и так она падает, так как самое маленькое производство завязано на продаже произведенной продукции. А продажи падают. Получается замкнутый круг, о котором говорит и Максим Калашников и Жуковский и другие экономисты. Словом, население постепенно погружается в нищету.
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 14.05.2017 19:39
-Мойша,сколько будет два плюс два?
-А мы продаем или покупаем?
Так и у этих.Если надо себе,то 86%,а если очень хочется,то и все 146%.Если это митинг оппозиции,то опять никто не пришел.Какиепять тысяч?!Весь проспект Сахарова забит!Хоть бы фото посмотрели,дедилы б..ь!
Отдельно хочется поздравить нашего мерьСобянина!Вы наконец добились того, к чему так упорно
шли.Так ненавидимые вами москвичи наконец то открыто высказали все.что думают о вас и
вашем правлении.Вернее разрушении так ненавистного вам города,где мы живем.Вернее еще не все,но основное уже понятно.как понравилось,когда десятки тысяч человек скандируют-Собянина в отставку?!То ли еще будет!
P.S.С Навальным это вообще полный беспредел!И ПАНИКА!Путин боится одного только вида Навального,он не может даже произнести его имя!Думаю ночами кошмары мучают.Вот и пусть боится,пусть почаще вскакивает ночью-от судьбы не убежишь.А судьба вырисовывается незавидная.