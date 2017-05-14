Собянин таки взорвал Москву

Только вернулись с митинга против реновации. Петя монтирует материал. Выводы – сейчас.

МВД нагло врет: не 5 тысяч собралось на протест, а 50 тысяч минимум. Не все даже через рамки смогли пройти. Люди разъярены произволом, идет слияние разных линий протеста в один поток.

Сумрачный Оленевод, как мы и предсказывали, смог взорвать яростью Москву. То есть, Путину от подложил взрывчатую свинью. Принять решение об огромной перестройке столицы без обсуждения, без внятного плана и общегородского референдума? Даже москвичи таких мансов не поняли и вышли на протест массой.

2017 год становится годом, когда не мы, простые смертные, а сама «элита» в силу своей жадности, тупости и неумелости, в силу иссякания нефтегазовой кормушки, взрывает страну. Сама заносит мешки с порохом в подвал и чиркает спичкой. Это вам не 2012 год – пора массовых протестов, выход людей из апатии идут на фоне глубокого экономического кризиса и явного самоустранения Кремля от проведения антикризисной политики. Система сама разрушает себя из-за своего уродства, спеси и тупости.

Налицо ловушка: если сейчас остановить кавалерийскую реновацию и даже отправить Собянина в отставку, то огромные бюджетные деньги не вольются в карманы московской строительной группировки. В результате ее компании начнут разоряться, на рынке окажется громадный объем непродаваемой недвижимости (по таким ценам в кризис ее никто не берет). Дальше – лопание пузыря московской недвижимости, новый виток банковского кризиса (залоги пропадают, строители не могут вернуть кредиты). Дальше – точно переход экономического кризиса в политическую бурю. Продолжить реновацию – нарваться на социальный взрыв.

В эту ловушку власть сама себя поймала. Максим Калашников с 1998 года писал книги, доказывая: РФ нужна экономика не сырья пополам со строительством, а полноценная научно-производственная система с адекватной кредитно-финансовой политикой и разумным протекционизмом. Нужно не в олимпиадах и футбольных мундиалях деньги бессмысленно сжигать, не в Сирийской авантюре, а вливать их в грандиозное промышленное развитие РФ, в новое жилье, в новую инфраструктуру.

Власть поступила наоборот. Теперь расплата неминуема. Теперь наш долг – протестами вправить ей мозги и остановить самоубийственные для РФ решения. Теперь нельзя протестовать поврозь: нужно по любому поводу выходить всем. Включая и тех, кто против 282-й статьи. Реновация отталкивает от власти и рядовых сотрудников МВД, замечу…

Пока Собянин взбунтовал Москву. А вот уж и Трамп с наращиванием добычи нефти и газа в США поспевает…