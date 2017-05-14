По данным Национального Лидера, реальные доходы дорогих россиян только растут, 23 миллиона бедных не в счёт

Путин сообщил о растущих реальных доходах граждан страны. Об этом он сказал на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном в Китае, говорится в воскресенье, 14 мая, на сайте Кремля.

Чешский лидер обратил внимание на растущий поток российских туристов. Путин пояснил, что «это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса». «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — указал глава государства.

Российский президент отметил, что «в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, у нас в начале этого года наблюдается рост товарооборота более чем на 44 процента». «Это хороший признак и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить», — добавил он.

Ранее стало известно, что Земан отказался от услуг переводчика на переговорах с Путиным.

В Пекине 14-15 мая проходит международный форум «Один пояс — один путь». Ранее Путин провел в китайской столице переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, «на ногах» встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пообщался с президентами Узбекистана и Киргизии, а также премьер-министром Монголии.

В конце апреля эксперты сообщили, что индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале текущего года вернулся к значениям 2015-го.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (с поправкой на инфляцию) в марте снизились на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, 13 мая в Госдуму внесен проект закона о доплатах на лекарства россиянам, которые тратят на это более 10% дохода. В пояснительной записке названо новое число бедных, то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума, - их в России больше 23 миллионов. Еще в середине апреля это число оценивалось в 19,8 млн.

"Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 млн человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке к документу. Она опубликована на сайте "Российской газеты".

Отметим, что на официальном сайте Росстата опубликованы данные о числе бедных на конец 2016 года: 19,8 млн россиян. Ту же цифру озвучивал министр труда и социальной защиты Максим Топилин: по его данным, за прошлый год число бедных увеличилось на 3 млн. Если цифры из законопроекта верны, то данные Минтруда занижены в два раза.

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