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Московский листок

Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова рассмешил Ляшко

Опубликовано 14.05.2017 в разделе комментариев 0

Советник министра МВД Украины Авакова Илья Кива снова отжигает в прямом эфире.



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