Репортаж Максима и Петра Калашниковых с грандиозного митинга против реновации в Москве 14 мая 2017 г. Чем рассержены люди? Голоса из народной массы. Вправить мозги власти – наш патриотический долг.
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Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
Репортаж Максима и Петра Калашниковых с грандиозного митинга против реновации в Москве 14 мая 2017 г. Чем рассержены люди? Голоса из народной массы. Вправить мозги власти – наш патриотический долг.
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