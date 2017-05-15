Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 0

Репортаж Максима и Петра Калашниковых с грандиозного митинга против реновации в Москве 14 мая 2017 г. Чем рассержены люди? Голоса из народной массы. Вправить мозги власти – наш патриотический долг.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
15.05.2017
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова рассмешил Ляшко
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова...
14.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/ (0)
Подмосковная война с МСЗ (1)
Утром придя на работу бойся хакеров! (0)
Нет #хреновации (1)
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова рассмешил Ляшко (5)
Собянин таки взорвал Москву (32)
По данным Национального Лидера, реальные доходы дорогих россиян только растут, 23 миллиона бедных не в счёт (6)
Запуск ракеты из КНДР всполошил расеянских генералов не меньше, чем американских и японских (1)
Пока Путин играл на рояле в КНР, затопило не только Ишим, но и трассу Тюмень-Омск (9)
Реновация как мобилизация: не менее пятнадцати тысяч москвичей вышли митинговать против Собянина (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Между нами, МИДoвцами
Дарья Митина Дарья Митина: Дoнецкая муздрама
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Активисты", Венедиктов и "белый счётчик"
Максим Калашников Максим Калашников: Вправить мозги власти! (Митинг 14 мая)
Дарья Митина Дарья Митина: Oчень пo-дoнецки:)))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss